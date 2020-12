Fútbol.- Zidane: "El Atlético es favorito para ganar LaLiga, lo está demostrando"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha reconocido que el Atlético de Madrid, líder de LaLiga Santander y al que se enfrentan este sábado en el derbi del Alfredo di Stéfano (21.00 horas), es "favorito" para ganar el título, y ha pedido "contrarrestar" sus virtudes y repetir el "buen partido" realizaron el pasado miércoles en Liga de Campeones.

"Sí, seguro que es favorito, lo está demostrando", respondió tajante a la pregunta de si los rojiblancos son los grandes favoritos al título. "Lo está haciendo bien, ganando. Siempre es un equipo competitivo, y son primeros. Lo que nos interesa es lo que vamos a hacer nosotros mañana", añadió.

Aun así, el técnico francés considera que el derbi es una buena "oportunidad" para demostrar la mejoría que se vio en Champions ante el Borussia Mönchengladbach, ante el que sellaron su billete a octavos como primeros de grupo. "Hicimos un buen partido el otro día. Es un buen partido de fútbol, un derbi, es un partido que los jugadores siempre quieren jugar", declaró.

"Queremos demostrar siempre el equipo que somos sin pensar en que vamos a ganar LaLiga, como competidores que somos. Somos los actuales campeones de LaLiga y queremos defender lo que ganamos el año pasado, lo vamos a hacer hasta el final. Estoy convencido de nuestra entrega en cada partido", advirtió. "Hablamos siempre de finales, solo hay finales. Es otra oportunidad de demostrar lo que somos como equipo. Queremos hacer un gran partido de fútbol como hicimos el otro día", añadió.

Sobre el duelo, el preparador blanco se mostró convencido de que habrá "muchas dificultades". "Pero será un partido para disfrutar y darlo todo, sin pensar en el resultado. Son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias", subrayó. "Tenemos que contrarrestar sus cosas, lo que hacen bien en el campo. El Atleti es un equipo que compite muy bien desde hace mucho tiempo, me espero eso. Vamos a mirar lo que vamos a hacer y proponer, es lo que me interesa más", añalizó.

Además, valoró el estado de forma de Marcos Llorente, al que tuvo bajo sus órdenes y que no contó demasiado en sus planes. "No me está sorprendiendo. Es un jugador de alto nivel y está demostrando otra faceta que no tenía en el Real Madrid. Se sabía que tenía mucha calidad para jugar, lo está haciendo y me alegro por él", resaltó.

Sin embargo, no quiso valorar qué le gustaría tener de Diego Pablo Simeone como técnico. "Cada uno tiene sus cosas. Yo no puedo hacer de otra persona. Cuando hice el curso de entrenador, muchas veces me dijeron que tenía que ser yo. Cada uno tiene sus cualidades y sus defectos. Simeone es un gran entrenador y yo trato de hacer mi trabajo como puedo", manifestó.

"SIEMPRE VOY A CONFIAR EN ISCO Y MARCELO"

En otro orden de cosas, Zidane confirmó que tanto el centrocampista uruguayo Fede Valverde como el lateral Dani Carvajal irán convocados y estarán disponibles después de haber "entrenado con normalidad", y negó que haya perdido la confianza en Marcelo e Isco Alarcón.

"Siempre voy a tener confianza en estos jugadores. No jugaron mucho últimamente, pero voy a contar con ellos, seguro", indicó, sin querer valorar una posible marcha del malagueño en el mercado de invierno. "Yo entiendo que son muy pocos minutos. La situación es esta, es un momento puntual. Entrenan muy bien y cuando tengan la ocasión, tienen que estar", prosiguió.

También reiteró que los jugadores del filial tendrán sus minutos. "Depende de la situación, hay muchos jugadores que pueden estar. Los jugadores tienen que estar siempre preparados y listos, los chicos de abajo también", aclaró.

Por último, no quiso desvelar si realizará más rotaciones que en los últimos partidos ante Sevilla y Borussia Mönchengladbach, en los que utilizó solo 13 jugadores. "Cada partido es diferente. Es verdad que no hemos hecho muchos cambios, pero es un momento particular. Mañana puede haber cinco cambios o no", concluyó.