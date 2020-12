Hugo López-Gatell confirma alerta en CDMX; insiste en quedarse en casa

En la conferencia de prensa sobre el Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, se sumó al llamado de alerta en la Ciudad de México, mismo que fue realizado este viernes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Tras varios días de incremento en el número de casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, el subsecretario reafirmó que la capital mexicana se encuentra en emergencia y dijo que revertir esta tendencia está en manos de toda la población.

“Por qué hacemos este señalamiento, porque la acción que se requiere tomar, no por parte del gobierno solamente, es extremadamente urgente, urge que detengamos los contagios, hemos explicado que los contagios no se detienen de un día para otro”, dijo.

"No basta con no salir a la calle, no hay que reunirse en este momento con amigos, con familiares o perfectos desconocidos. No importa quién sea, lo importante es no reunirnos”, añadió.

Hasta este viernes 10 de diciembre, la Ciudad de México reporta un porcentaje de hospitalización de 74% en promedio en camas generales y camas con ventilador.

