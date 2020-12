México.- Héctor Herrera: "Siento muy bien al equipo, muy consciente de hacia dónde queremos ir"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, ha dicho ver "muy bien a su equipo" antes del importante derbi de este sábado frente al Real Madrid, mientras que a nivel personal ha resaltado que se siente "feliz" y plenamente recuperado de la lesión que sufrió recientemente.

"Es un partido muy importante para nosotros por lo que es un derbi. Lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de ganar. Todo el mundo en México ve este derbi y es una ilusión poder estar presente", explicó Herrera en declaraciones facilitadas por su club.

A nivel colectivo, resaltó que ve "muy bien al equipo". "Lo siento muy consciente de lo que estamos viviendo y de hacia dónde queremos ir. Creo que estamos preparados. Hay que estar al cien por cien para dar lo mejor y poder tener un resultado favorable", animó.

El mexicano destacó el buen nivel de toda la plantilla para explicar el buen momento que atraviesa el Atlético. "Los once que les toca empezar están muy bien, pero los que entran de cambio entran con la misma ilusión de hacer las cosas bien y lo están haciendo bien. Es importante seguir con esa competitividad dentro del grupo para que los resultados nos sigan acompañando", analizó.

Por último, extendió ese análisis positivo a su propio momento personal. "Me siento muy bien, feliz, y creo que eso es una parte importante para poder desarrollar lo mejor de ti dentro de la cancha. Tuve una pequeña lesión, pero me he recuperado rápido y he vuelto al mismo nivel", finalizó.