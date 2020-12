Recolectores de basura en CDMX, sin prestaciones, cubrebocas ni salario fijo

La pandemia por Covid-19 afectó a unos sectores más que otros, uno de ellos, fue el de los trabajadores recolectores en la Ciudad de México, quienes enfrentan la falta de prestaciones por ley, un salario fijo y hasta insumos para acatar las medidas sanitarias.

Ante esta situación la organización WIEGO – una red global centrada en empoderar a los trabajadores – busca dotar de las herramientas e información a más de diez mil trabajadores que se dedican a este actividad en la capital del país.

"Los trabajadores voluntarios de limpieza que viven de las propinas y de la venta de los materiales reciclables, por ello, es importante dotarles de las herramientas necesarias; sin embargo, no cuentan ni con tapabocas y gel antibacterial”, dijo en entrevista con Publimetro, Tania Espinosa Sánchez, representante de WIEGO en México.

La activista afirmó que el reciclaje es un beneficio para las autoridades, el cual no se encuentra bien retribuido a los voluntarios, esto pese a la crisis sanitaria y que agravó sus condiciones laborales, ya que sólo se contemplan a los trabajadores que cuentan con una base.

“El gobierno le paga a 14 mil trabajadores de base, pero a estos otros 10 mil trabajadores voluntarios no les paga ni les da ningún tipo de beneficio y ahora precisamente durante la pandemia esto se agravó porque por ejemplo en el momento de reparto de insumos de protección muchas veces al no reconocer la relación laboral que tienen con ellos pues no les tocan estos insumos”, aseveró.