Venezuela.- Cargos del PP apoyarán hoy en varias ciudades la consulta popular que promueve Guaidó contra la "farsa" de Maduro

Cuca Gamarra, Valentina Martínez, Pablo Montesinos o Ana Pastor respaldarán esta iniciativa de la oposición venezolana

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Dirigentes del PP apoyarán este sábado la consulta popular que promueve el líder opositor y actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, contra la "farsa" electoral de Nicolás Maduro, según ha adelantado a Europa Press la responsable de Internacional del partido, Valentina Martínez.

De esta forma, miembros de la cúpula del PP, diputados y senadores se sumarán el sábado a esta convocatoria desde distintas ciudades españolas. Así, la portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, estará en Logroño, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, la respaldará desde Málaga; la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, se sumará en Pontevedra; y Martínez lo hará desde la Puerta del Sol de Madrid junto a más cargos del partido.

"El PP, como partido, va a apoyar absolutamente esta consulta popular. Cargos públicos, senadores y diputados del partido van a estar el sábado respaldando esta iniciativa", ha asegurado Martínez, para añadir que los promotores quieren colocar mesas de cuestación en casi todas las provincias de España.

LAS ELECCIONES DEL DOMINGO, "UNA FARSA"

Martínez ha destacado que este miércoles varios miembros de la Asamblea Nacional Venezolana en el exilio entregaron al PP una declaración escrita y un informe en el que condenan el "fraude electoral" del pasado 6 de diciembre en Venezuela. Además, invitaron a los parlamentarios españoles a acudir en calidad de observadores al proceso de participación ciudadana que se ha convocado entre el 7 y el 12 de diciembre.

"Se trata de dar voz y apoyo a los demócratas que están ahí diciendo que no se rinden", ha enfatizado. Dicho esto, ha recalcado que no puede ser el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que "se quede con la última palabra". "España no es Zapatero", ha enfatizado, para añadir que las palabras del exjefe del Ejecutivo "destrozan" a la oposición venezolana.

En este punto, ha recordado que el Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, para que aclare cuál es la postura del Gobierno de España porque "no ha quedado claro a nadie en la UE".

"¿En calidad de qué iba a este viaje? Necesitamos entender qué está pasando con Zapatero en Venezuela porque esto no tiene ningún sentido lógico", ha manifestado. A su entender, el expresidente defiende los postulados de Podemos, que es el partido que "manda en política exterior en España". "La agenda de Zapatero es la agenda de Pablo Iglesias", ha declarado a Europa Press.

LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA

Martínez, que es también portavoz de Exteriores en el Congreso, ha señalado que esta consulta quiere visualizar que las elecciones del domingo en Venezuela han sido una "farsa" y ha señalado que "la mejor cifra de participación no llega al 20%".

Además, ha subrayado que la propia UE ha afirmado que esas elecciones "no cumple ninguno de los estándares democráticos mínimos" y son un "auténtico despropósito". "Estaban convocadas por un señor que tiene crímenes contra la humanidad como sostiene Naciones Unidas", ha proclamado.

El PP ha recordado que esa consulta tiene por finalidad preguntar a la ciudadanía las siguientes tres cuestiones. En primer lugar: "¿Exige usted el cese de la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables?".

Además, pregunta: "¿Rechaza usted el evento el 6 de diciembre organizado por el régimen de Nicolás Maduro y solicita a la comunidad internacional su desconocimiento?"; y "¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?".