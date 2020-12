VÍDEO: Villacís rechaza las elecciones de Venezuela y señala que "en España se está con la democracia y no con Podemos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acudido este sábado a la concentración en la Puerta del Sol contra las elecciones parlamentarias de Venezuela del pasado 6 de diciembre, ha cargado contra "la dictadura" de Nicolás Maduro y ha señalado que "en España se está con la democracia y no con Podemos".

Así, en declaraciones ofrecidas a los medios junto al portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, Villacís ha afirmado que su partido apoya el pueblo venezolano porque es una cuestión de "justicia y libertad" ante una "vergüenza mundial".

"Lo que está ocurriendo es una dictadura, y en las dictaduras lo primero que hay que hacer es llamarlas por su nombre. Es una dictadura en la que está al frente Nicolás Maduro, que no está haciendo unas elecciones libres", ha criticado.

La vicealcaldesa ha considerado que no puede haber elecciones libres si hay opositores en la cárcel y si hay "miedo" entre la población y una "diáspora" de los ciudadanos de Venezuela.

Así, Villacís ha dado la bienvenida a estas personas y ha afirmado que "ya son madrileños" pero que huyen de su país de origen porque allí "no se puede respirar".

"La comunidad internacional no puede vivir de espaldas a este hecho. En Venezuela no hay libertad para poder ejercer los derechos de manifestación, ni de reunión, ni de poder quejarse y expresarse", ha lamentado.

Por este motivo, ha apuntado que "lo mejor que puede hacer Madrid" es ofrecer la Puerta del Sol, que es una plaza "libre" en la ciudadanía sí se puede expresar y rechazar la dictadura de Maduro. Además, ha apuntado que "España no puede ir por detrás de la Unión Europea" y debe criticar estos comicios ya que, según ella, los demócratas deben ser capaces de ver "donde no hay libertad y donde hay dictadura y autoritarismo".

PIDE A SÁNCHEZ QUE SE POSICIONE

Además, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que rechace "la patochada" que ha ocurrido en Venezuela, porque "no han sido unas elecciones y España debe salir a decirlo alto y claro" ya que es algo que "el mundo está esperando".

Asimismo, ha señalado que "no caben equidistancias" pues "se está con la democracia o se está siendo rehén de los compañeros de gobierno: Podemos". Además, ha agradecido al pueblo venezolano que se haya manifestado en España para advertir de lo que pasa cuando "entra el populismo en las instituciones".

"En España se está con la democracia y no con Podemos, somos libres y una mayoría estamos con vosotros y no con los regímenes populistas que no reconocen la libertad", ha incidido.

Finalmente, ha apuntado que España y Venezuela son dos patrias hermanas a las que unen "muchos lazos" tanto humanos, como culturales y sociales, y que no es casualidad que los venezolanos decidan huir de su país para venir a este.

"Un demócrata defiende la democracia la ostente quien la ostente, y rechaza la dictadura la ostente quien la ostente. Se le está cayendo la careta de demócrata a muchos políticos de España", ha zanjado.

