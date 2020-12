Afganistán.- Ocho de cada diez integrantes de minorías afganas se sienten excluidos del proceso de paz

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Ocho de cada diez afganos integrantes de alguna minoría del país se consideran excluidos del proceso de paz entre el Gobierno y los talibán, según una encuesta de la ONG Organización para los Derechos Humanos y Eliminación de la Violencia.

El sondeo es representativo de la extraordinaria riqueza cultural de Afganistán, donde residen árabes, nuristaníes, sijs, hindúes, baloches, turcomanos, aimaks, o kirguises.

La encuesta, titulada "Las minorías vulnerables y el proceso de paz", reveló que casi el 80 por ciento de las minorías encuestadas quieren más representación en el proceso de paz.

El vicepresidente segundo del país, Sarwar Danesh, ha admitido que, a pesar de las mejoras en los derechos de los ciudadanos, Afganistán se enfrenta a importantes desafíos a la hora de garantizar los Derechos Humanos.

"Las minorías y las mujeres son dos cuestiones primordiales para el Gobierno afgano en lo que respecta a la paz y no son negociables. No queremos volver al pasado oscuro ", ha explicado Danesh, en referencia al antiguo régimen talibán.

Tanto la Unión Europea como organizaciones de Derechos Humanos se han mostrado convencidas de que la paz duradera en Afganistán será imposible sin la participación de los grupos minoritarios.

"La diversidad es una riqueza. Es un motor de poder, de prosperidad, de estabilidad a largo plazo. No es una debilidad", ha explicado el enviado especial de la UE a Afganistán, Roland Kobia, quien ha recomendado, más aún, la integración de estas minorías "en la futura subestructura gubernamental de Afganistán".

En respuesta a una pregunta sobre si los grupos minoritarios en Afganistán tienen papel o no en el proceso de paz, el 17,7 por ciento dijo que 'sí', el 79,1 por ciento dijo que 'no', el 2 por ciento no hizo comentarios y el 1,2 por ciento no respondió, según el sondeo, recogido por Tolo News.

"El Gobierno tiene la obligación de defender los derechos de las minorías y el pueblo de Afganistán, ya sean una, dos o diez personas", ha admitido Sima Samar, Ministra de Estado para Asuntos de Derechos Humanos.

Mohamad Hasan Aimak, un anciano tribal del grupo étnico aimak, dijo que el Gobierno no ha prestado atención al papel de las minorías vulnerables en Afganistán. "Las minorías no son menos. Ignorarlas desemboca en que una buena parte de la gente acaba perdiendo su confianza en las autoridades", ha manifestado en comentarios a la cadena.