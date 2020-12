Descuidan medidas sanitarias en transporte de la CDMX por falta de recursos

Las medidas sanitarias en el transporte público de pasajeros en la Ciudad de México se han visto mermadas debido a la falta de recursos económicos que ya no da ni para aplicar sanitizante en las unidades o distribuir gel antibacterial.

"Al principio como todo mundo estábamos tratando de tener todas las cosas en orden, pero al venir generando menos economía, mantener las mismas medidas está complicado", declaró a Publimetro, Enrique Hernández, vocero de Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) y representante de la Ruta 42.

Señaló que la economía para concesionarios del transporte público está 'demasiado deprimida' debido al rezago tarifario que existe en la capital y la falta de subsidio por parte del gobierno local.

"La economía ya no nos da para más, tratamos de hacer lo propio, pero está complicado porque es un gasto que, a pesar de ser pequeñito -un cubrebocas, sanitizante, gel- en volumen es mucho", acotó.

Recordó que los integrantes de la FAT están uniendo esfuerzos y detallando la movilización que inminentemente se realizará a inicios del próximo año ante la falta de respuestas de autoridades locales sobre el aumento al pasaje en la ciudad. "Pensamos que deben entender que (el alza tarifaria) es una necesidad, no una necedad", refirió.

QR se vería mermado por paro

Sobre la colocación de códigos QR en el transporte público concesionado, que pretenden implementar las autoridades locales para monitorear los casos Covid y así frenar la cadena de contagios, Enrique Hernández dijo que los transportistas apoyan las estrategias que contribuyan a reducir las muertes en la capital; sin embargo, advirtió que este proyecto se vería afectado debido al paro que pretenden realizar.

Explicó que antes del paro de servicios se analiza una movilización por diferentes puntos de la ciudad en la que participarían alrededor de nueve mil concesionarios que integran a la FAT.

"Estamos cerrando filas para ver hasta dónde podemos llegar […] han sido respuestas escuetas por funcionarios, comentan que la jefa de gobierno ya tiene en su escritorio la petición y la tendrán que checar, pero por el efecto de la cuestión de pandemia y que viene un año electoral está complicado, parece ser que la están revisando ojalá se tome una buena decisión de solucionar de fondo; pedimos o subsidio o tarifa o las dos combinadas para que el usuario no tuviera esta merma económica", detalló.

Explicó que si bien el gobierno los ha apoyado con el programa 'Bonos a mano alzada', de 475 mil pesos, no les alcanza para renovar sus unidad puesto que la más barata -que cumple las normas requeridas para circular por la CDMX- oscila en un millón 740 mil pesos.

"El problema no es el enganche, es cómo amortizas una unidad de esas, entonces, me parece que habría que revisar porque sí solucionas una parte, pero el proyecto para hacerlo sustentable, no, y todo redunda en tarifa al final del día; si no hay tarifa los proyectos se van a caer", sentenció.

