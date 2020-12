AMP2.- EEUU.- EEUU denuncia que ha sufrido una serie de ataques de piratas informáticos rusos

El portavoz del Kremlin niega que Rusia esté detrás de los ciberataques y recuerda que Putin ofreció cooperación en seguridad cibernética

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este domingo que ha sido víctima de una serie de ataques cibernéticos que habrían recibido algunas de sus instituciones y agencias por parte de piratas informáticos rusos, después de que el Departamento de Comercio alertara de una filtración de sus datos.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha señalado que estos ataques podrían estar dirigidos por piratas informáticos rusos, tras confirmar otra posible intromisión en la base de datos del Departamento del Tesoro.

Este domingo, el diario 'The Washington Post' ha publicado que los ataques vendrían dirigidos desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), entre cuyos objetivos también habría estado FireEye, una importante empresa privada de ciberseguridad, con amplios vínculos con el Gobierno de Estados Unidos.

El director ejecutivo de FireEye, Kevin Mandia, explicó que el objetivo principal de estos ataques consistiría en el robo de información de los clientes gubernamentales de la empresa.

Tras el mensaje de denuncia de Estados Unidos, el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, ha asegurado este lunes que el Gobierno de Moscú no ha tenido nada que ver con los ciberataques. "Una vez más, puedo negar estas acusaciones", ha afirmado el portavoz presidencial ruso, en declaraciones a la prensa en Moscú.

"Una vez más quiero recordarles que fue el presidente (Vladimir) Putin quien sugirió a la parte estadounidense concertar y firmar un acuerdo de cooperación en el ámbito de la seguridad cibernética y la seguridad de la información (…) Esta iniciativa de Putin no recibió respuesta de Estados Unidos", ha apuntado Peskov, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

El portavoz del Kremlin ha argumentado que si durante meses hubo realmente ataques cibernéticos y los estadounidenses no han podido resolver ese problema, entonces "no se debería culpar a los rusos tan infundadamente de todo. "No tenemos nada que ver con eso", ha subrayado.

La Embajada de Rusia en Estados Unidos también ha rechazado las acusaciones norteamericanas y ha asegurado que se trata de "intentos infundados de la prensa estadounidense" para culpar al Kremlin.

"Los ataques informáticos contradicen los principios de la política exterior de Rusia, sus intereses nacionales y su visión de las relaciones entre los Estados. Rusia no lanza 'ofensivas' virtuales", ha señalado la delegación diplomática rusa, en un mensaje publicado en su página de Facebook.

La Embajada rusa ha recordado que Rusia propuso "activamente" un conjunto de medidas y acuerdos bilaterales para restablecer la cooperación entre Moscú y Washington en materia de seguridad informática. "Nunca recibimos una respuesta de Washington, al igual que en otra serie de propuestas para desarrollar un diálogo constructivo, de iguales, entre los dos países", ha indicado.

La semana pasada, según la CNN, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió de que actores patrocinados por Moscú estarían accediendo a las bases de datos de varias instituciones del Gobierno, entre ellas el Departamento de Defensa, por lo que solicitó que sus sistemas fueran actualizados.

Esta nueva serie de supuestos ataques se produce poco después del despido del responsable de la Agencia de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad, Chris Krebs, por parte del presidente, Donald Trump, después de que asegurara que no había pruebas de fraude en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.