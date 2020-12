Argentina.- Laso: "No creo que vayamos a ganar 40 veces seguidas al Panathinaikos"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha avisado de que no van a "ganar 40 veces seguidas al Panathinaikos", su rival de este martes y al que han batido en sus diez últimos enfrentamientos, al tiempo que ha alabado la progresión de su equipo en esta era "post-Campazzo" después de la salida del argentino rumbo a la NBA.

"No creo que vayamos a ganar 40 veces seguidas al Panathinaikos. Llevamos diez victorias seguidas desde aquel partido de infausto recuerdo (derrota en casa en el 'playoff' de 2018). Se dice que siempre que ganas a un rival está más cerca de la siguiente derrota. Vamos a intentar que no sea esta", deseó Laso ante la prensa.

Pese a que ocupa la decimoquinta posición en la Euroliga, el técnico avisó de que "el Panathinaikos siempre es un equipo muy competitivo y difícil de ganar". "No te gana el OAKA, te gana el Panathinaikos. Es uno de los campos con mayor ambiente y donde la gente aprieta más. Es un ambiente increíble con 20.000 personas empujando, pero ahora se juega sin público", recordó.

En cuanto a la acumulación de partido con esta doble jornada de Euroliga semanal, aclaro que "tampoco tiene mayor historia". "Hace menos de 20 horas que hemos jugado contra un muy buen equipo y nos toca recuperarnos para el partido de mañana, que es un clásico de la Euroliga. Probablemente se hable de la era post-Calathes, pero están compitiendo muy bien y mantienen sus señas de identidad. Nos vamos a quedar allí pasando unos días porque luego tendremos al Olympiacos. Es lo que toca y debemos estar preparados física y mentalmente para estos retos", avisó.

Respecto a la mejoría de su equipo en la Euroliga, Laso lo resumió así: "Cuando no juegas bien contra grandes equipos pierdes, cuando juegas mejor tienes opciones de ganar y cuando juegas bien, ganas. Esto es una respuesta muy sencilla, pero para nosotros ha sido clave. Después de la Supercopa nos costó un poco coger el ritmo y el equipo ahora ha mejorado y somos más competitivos".

Para superar la ausencia de Facundo Campazzo, el Real Madrid no ha empleado "solamente el carácter". "Cuando un jugador sale el equipo debe dar un paso adelante y estoy contento, pero no solo por el carácter, por el estilo, las situaciones… Obviamente pierdes a un gran jugadores, pero deber intentar mantener la línea que hacer fuerte al equipo. Estamos en la época post-Campazzo, pero no miramos atrás. Tenemos grandes jugadores y el equipo debe seguir creciendo", pidió.

Por último, el vitoriano hizo repaso del estado físico de su plantilla y explicó que están todos bien salvo Carlos Alocén. "Alocén sufrió un golpe ayer. Pensábamos que no era nada, pero no ha podido entrenar hoy y vamos a ver cómo está mañana porque le molesta", dijo, poniendo en duda la participación del base en Atenas.