EEUU.- Un congresista republicano abandona el partido y reprocha a Trump sus ataques al proceso electoral

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El miembro de la Cámara de Representantes Paul Mitchell ha anunciado este lunes su decisión de abandonar el Partido Republicano y entre los motivos ha alegado el empeño del presidente estadounidense, Donald Trump, por atacar el proceso de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, en las que el rival de Trump, Joe Biden, fue elegido presidente.

"Este partido debería defender en primer lugar la democracia, nuestra Constitución, y no consideraciones políticas. No proteger a un candidato, no aspirar al mero poder político y eso es lo que siento que está pasando y ya he tenido bastante", ha afirmado Michell, electo por Míchigan en declaraciones a la cadena CNN.

Por ello ha solicitado formalmente al secretario de la Cámara de Representantes que cambie su afiliación de republicano a independiente y ha remitido una carta a la cúpula del Partido Republicano en la que solicita su "desvinculación con el Partido Republicano a nivel nacional y estatal".

Mitchell, que había anunciado previamente su intención de retirarse tras la actual legislatura, teme que el apoyo de la dirección del partido a las teorías de la conspiración de Trump podrían alejar a millones de votantes y provocar "un daño a largo plazo a la democracia".

"Es inaceptable que los candidatos políticos traten nuestro sistema electoral como si fuera el de un país del tercer mundo e inciten a la desconfianza sobre algo tan básico como la santidad de nuestro voto", señala Mitchell en su misiva.

"Cualquiera que entre en política tiene que ser capaz de aceptar la victoria y la derrota con un cierto nivel de madurez. Yo he hecho ambas cosas. Perder es brutal, personal, duele, pero si no quieres aceptarlo, no deberías ser un líder político", ha argumentado.