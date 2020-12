Fútbol.- AFE y la ACFF acuerdan establecer criterios para fijar cantidades "razonables" en la Lista de Compensación

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este lunes haber alcanzado un acuerdo con la Asociación de Clubs de Fútbol Femenino (ACFF) para que se tenga en cuenta la media salarial de los contratos laborales de las futbolistas durante su carrera deportiva a la hora de elaborar la conocida y discutida Lista de Compensación del Convenio Colectivo.

El sindicato recalcó que este acuerdo llegó "a iniciativa" suya y tras la celebración este lunes de una reunión de la comisión paritaria del Convenio Colectivo "de gran calado por los importantes y urgentes asuntos que debían ser tratados".

En este sentido, recordó que en lo relativo a esta 'Lista de Compensación' "adquirió con la ACFF el compromiso de no judicializar el asunto y sí establecer unos criterios" para que las cantidades incluidas "no resulten desproporcionadas, una vez que la Audiencia Nacional no declaró ilegal la lista de compensación" el pasado verano.

"La ACFF ha aceptado la propuesta de AFE y a partir de ahora se establecerán unos criterios argumentados y fundamentados. Como criterio fundamental se tendrá en cuenta la media salarial de los contratos laborales de las futbolistas durante su carrera deportiva. En una palabra, a partir de estos momentos sólo se podrán exigir por parte de los clubs cantidades razonables en relación a la situación actual del fútbol femenino en Primera División", añadió el organismo que preside David Aganzo.

Este recalcó que "presentó una propuesta precisa, con unas tablas en las que se fijan cantidades concretas en función de diferentes parámetros" como pueden ser los años de permanencia en un club, media salarial durante su carrera profesional, participaciones como internacional o número de partidos disputados como profesional.

"Ante esta situación, en su firme empeño por construir y reconducir esta situación, se ha tratado de consensuar un acuerdo para evitar divergencias entre las partes", añadió la AFE, que considera que con los parámetros presentados "no volverá a suceder" que se den casos como algunos de la pasada temporada, cuando más de un club exigió por la libertad de alguna jugadora una cantidad exorbitada".

Por otro lado, el sindicato informó que se analizaron otras cuestiones que tienen que ver con lo establecido en el Convenio Colectivo como "el cumplimiento del calendario sobre los entrenamientos en Navidad o del pago de las nóminas en la fecha fijada".

"Cabe recordar las denuncias realizadas por las futbolistas del Rayo Vallecano, y este sindicato en su nombre, en cuanto al retraso en el pago de algunas nóminas o no haberles facilitado el contrato depositado por el club en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para dar seguridad jurídica a las propias jugadoras", advirtió, aclarando que también se trató otros retrasos en otros equipos y "confiando que después de esta reunión no vuelvan a producirse".

"Por todo ello, AFE aboga, y así lo manifestó, por articular un mecanismo de automatización de denuncias cuando se vulneren los derechos laborales de las futbolistas, con el fin de agilizar cualquier proceso encaminado a solucionar cualquier problema", sentenció.