Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Athletic Club

El Real Madrid quiere aprovechar el momento ante un irregular Athletic

Los de Zidane buscan su cuarta victoria seguida ante un rival menos sólido a domicilio

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid tratará de continuar con su mejoría y crecimiento actual sumando una nueva victoria este martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano (22.00 horas) ante un Athletic Club, un equipo que no termina de encontrar su buena línea, sobre todo a domicilio, en partido adelantado de la decimonovena jornada de LaLiga Santander.

Mientras que 16 equipos de Primera iniciarán esta semana su andadura en la Copa del Rey, el conjunto madridista y el vizcaíno, exentos de esta primera ronda del 'torneo del KO', tendrán que usar esta fecha para jugar el duelo que les debería medir en la última jornada de la primera vuelta y que coincide con la disputa de la Supercopa de España en la que ambos están clasificados para su 'Final a Cuatro'.

De este modo, los de Zinédine Zidane no podrán todavía tomarse un respiro dentro de un calendario que le sigue sin dar tregua, aunque ahora no está del todo mal visto por el actual campeón, subido seguramente en la mejor ola de la temporada, todo lo contrario de los 'Leones', cuyos números indican que fuera de San Mamés no son tan 'fieros' y que no ganan a domicilio a su rival desde hace 15 años.

El Real Madrid viene de encadenar tres victorias consecutivas, algo que sólo había logrado al inicio de temporada cuando batió al Betis, Valladolid y Levante, todas ellas en Liga, mientras que en esta buena racha está una de Champions ante el Borussia Moenchengladbach de por medio.

Sin embargo, en esta ocasión, las sensaciones, anímicas y futbolísticas, son bastante mejores que hace unos meses, reforzados principalmente por los triunfos ante el Gladbach (2-0) y en el derbi ante el entonces invicto Atlético de Madrid (2-0), a los que se añade la del Ramón Sánchez-Pizjuán (0-1), esta más sobria que brillante.

Tres encuentros consecutivos sin encajar sí es un dato inédito en esta campaña, una fortaleza que el equipo madrileño espera mantener un partido más frente a un Athletic que no está encontrando con facilidad la portería rival cuando juega como visitante, pero que en su última visita a la capital ya fue capaz de arrancar un empate sin goles.

Zidane debe decidir si vuelve a arriesgar con unas rotaciones que esta campaña no han terminado de funcionar, aunque lo que es seguro es que no podrá repetir once respecto a la victoria en el derbi ya que tiene la baja de Casemiro por sanción. Fede Valverde volverá al once, probablmente acompañado por Toni Kroos y Luka Modric, dos futbolistas que están entonados y que hacen difícil que puedan rotar ahora por la lesión de Odegaard y la poca confianza actual del francés en Isco Alarcón.

EL ATHLETIC PODRÍA APOSTAR POR TRES CENTRALES COMO LA ÚLTIMA VEZ

Arriba, con Jovic y Mariano todavía lesionados, continuará como '9' un Karim Benzema también en su mejor momento de la temporada, aunque en el frente ofensivo sí podría haber rotaciones con la posibles entradas de Marco Asensio y Rodrygo por Vinicius y Lucas Vázquez, pese a que el rendimiento del gallego está siendo notable en relación con el del brasileño, más voluntarioso que acertado. En defensa, Marcelo espera una nueva oportunidad en el lateral izquierdo, mientras que Nacho o Militao tienen más complicado dar aire a la pareja Varane-Ramos.

Enfrente un Athletic al que le está costando tener una buena línea de resultados en esta temporada, pero que la igualdad existente en la clasificación no le deja demasiado lejos de la 'zona europea', aunque en la actualidad tiene más cerca el descenso, a tan sólo tres puntos, en parte por su flojo rendimiento como visitante con sólo cinco puntos de 21 posibles, y sólo seis goles marcados.

El equipo vasco no ha sido capaz de encadenar aún dos triunfos seguidos y llegará al Di Stéfano tras sumar tres jornadas sin ganar, aunque ha puntuado en sus dos últimas salidas (Getafe y Valencia), el aspecto que sigue siendo el talón de Aquiles de un Gaizka Garitano que necesita reforzar su figura.

El técnico vizcaíno ya apostó en la visita del año pasado por una defensa de tres centrales para arañar un punto y esa opción podría volver a planear por su cabeza. También parece que apostará por alguna rotación respecto al empate a dos en Mestalla con las posibles entradas en el medio de Unai López y la veteranía de Raúl García arriba.

La casa de apuestas 'Betfair' da como claro favorito al Real Madrid, cuya victoria se paga a menos de 1,5 euros (1,46), mientras que la del Athletic cotiza a 7 euros por euro apostado. El empate se paga a más de cuatro euros (4,4).

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Benzema y Asensio.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri; Unai López, Dani García; Williams, Muniain, Berenguer; y Villalibre.

–ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

–ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.

–HORA: 22.00/Movistar LaLiga.