Insulto de Brozo a AMLO es una absoluta falta de respeto: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que los comentarios de Víctor Trujillo, en su personaje de 'Brozo' contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, son una absoluta falta de respeto.

"Primero, es una falta absoluta de respeto, la verdad; segundo, es que están muy molestos la verdad; o sea, México es de los seis países del mundo que ya tiene vacuna, aun con la difícil circunstancia económica del país, el Gobierno Federal está destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países que tiene vacuna en todo el mundo", dijo la mandataria capitalina al ser cuestionada al respecto.

Sheinbaum Pardo defendió la actuación del gobierno federal frente a la pandemia por Covid-19 y aseguro que a algunos les hubiera gustado que México no tuviera vacuna.

"A ellos lo que les hubiera gustado, probablemente, es que México no tuviera vacuna, o que no hubiera habido la contratación de médicos que ha habido. Entonces, a mí la verdad me parece una falta de respeto muy, muy grande y, pues no sé a qué intereses responda la verdad", enfatizó.

Al preguntarle si no les quedó grande la pandemia, respondió: "Eso está a evaluación de todos, imagínense, tienen un montón de molestia porque el Presidente está en el 71% de aprobación a nivel nacional".

¿Qué dijo Brozo?

Víctor Trujillo fue tendencia en Twitter debido a que en su programa TeneBrozo, transmitido vía internet, insultó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Acuérdate Andrés, no eres dios, eres un pinche presidente, que, o nos sirve, o no sirve pa´ni madres”, dijo.

Asimismo, criticó que la pandemia les quedo grande y muy probablemente 'la vacuna les va a quedar enorme'.

"En este momento el más importante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de la gente", precisó Trujillo.

