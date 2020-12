Ciencia.-Los árboles tropicales viven menos a medias superiores a 25 grados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Por primera vez los científicos han proporcionado pruebas claras de que la vida útil de los árboles tropicales disminuye por encima de un umbral de temperatura crítico.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS) muestran que en los trópicos, la esperanza de vida de los árboles disminuye con temperaturas medias superiores a 25°C.

Dado que las temperaturas están aumentando rápidamente en gran parte de los trópicos, es probable que la mortalidad de los árboles se acelere en partes sustanciales de los trópicos, incluidos los bosques del Amazonas, el Pantanal y el Atlántico, con implicaciones para los hábitats de los animales, la calidad del aire y las reservas de carbono.

Aunque las selvas tropicales representan solo el 7% de toda la tierra, albergan alrededor del 50% de todas las especies animales y vegetales, y aproximadamente el 50% de las reservas de carbono forestal en la tierra. Así, pequeños cambios en el funcionamiento de los bosques tropicales pueden cambiar significativamente los niveles atmosféricos de CO2, el gas de efecto invernadero antropogénico más importante.

El profesor Manuel Gloor, coautor del estudio junto con el doctor Roel Brienen, de la Escuela de Geografía de Leeds, recuerda que "muchas regiones de los trópicos se están calentando de manera particularmente rápida y áreas sustanciales se volverán más cálidas, en promedio, a aproximadamente 25ºC de temperatura media. Nuestros hallazgos, que son los primeros en demostrar que existe un umbral de temperatura, sugieren que para los árboles en estas regiones, es probable que su longevidad se vea afectada negativamente", añade en un comunicado.

El doctor Brienen agrega que "esto indica que los bosques tropicales pueden ser más vulnerables al aumento del calor de lo que se pensaba anteriormente. Como resultado del calentamiento global –prosigue–, esperamos un acortamiento de la vida útil de los árboles en los trópicos".

"Estos resultados son una señal de advertencia de que, junto con la deforestación, el calentamiento global agrega estrés adicional a los bosques tropicales de la Tierra", asegura.

El equipo de investigación, dirigido por el doctor Giuliano Locosselli, del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo, en Brasil, pasó cuatro años examinando datos de anillos de árboles de más de 100.000 árboles en todo el mundo pertenecientes a 400 especies diferentes de árboles de 3.000 lugares en todo el mundo.

Locosselli explica que "en los trópicos, los árboles crecen, de media, dos veces más rápido que los de las regiones más frías del mundo, Pero también tienen una vida útil promedio más corta de 186 años, en comparación con los 322 años de los árboles en otros climas. El análisis sugiere que la esperanza de vida en los trópicos probablemente disminuirá aún más", calcula.

"Si los árboles tropicales mueren antes, esto afectará la cantidad de carbono que pueden contener estos bosques, lo que genera preocupaciones sobre el potencial futuro de los bosques para compensar las emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles –reconoce–. También podría causar cambios en la biodiversidad y una disminución en el número de especies en el planeta".

Actualmente, las temperaturas promedio en las selvas tropicales varían entre 21ºC y 30ºC. Según los últimos pronósticos, las temperaturas tropicales en la tierra seguirán aumentando, alcanzando en promedio un total combinado de 2,5ºC por encima de los niveles preindustriales durante los próximos 10 a 20 años. El estudio también muestra que los efectos de la temperatura en la longevidad de los árboles se verán agravados por las condiciones secas.

El cambio climático también tendrá un impacto en las selvas tropicales fuera de América del Sur, como el Bosque del Congo en África occidental, el segundo bosque tropical más grande del mundo después del Amazonas.

El doctor Locosselli agrega, "si bien las selvas tropicales en el Amazonas ya están cerca de este umbral de temperatura, las temperaturas en el Congo son más bajas. Pero, con este gran aumento de temperatura, podríamos comenzar a ver signos de una mayor mortalidad de árboles. Desde este punto de vista, el escenario es bastante sombrío", advierte.

El profesor Marcos Buckeridge, director del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo, quien también es coautor del estudio, agrega: "Las temperaturas seguirán aumentando en el futuro cercano incluso si tomáramos medidas drásticas de reducción de emisiones.

"Por lo tanto, es inevitable que el umbral crítico para la longevidad de los árboles se supere cada vez más en los trópicos y, por lo tanto, es aún más importante proteger los bosques tropicales y frenar las emisiones de gases de efecto invernadero", alerta.