Turistas extranjeros rechazan impuesto de 10 dólares que promueve el gobierno de Quintana Roo

Desde este 2021, los turistas extranjeros que quieran vacacionar en Quintana Roo deberán pagar más, gracias al gobernador de la entidad, Carlos Joaquín.

Presenta Oppo dos nuevos smartphones, ahora con cinco años de garantía Descubre un asombroso momento de la mano del A93 con 6 cámaras con IA y carga rápida de 18W, así como el nuevo A53 con pantalla de 90 Hz y batería de 5,000 mAh

#NuestroRitualNuestroNescafé, porque todos tenemos uno Siempre tenemos una forma especial para preparar y servir nuestro NESCAFÉ®

El mandatario presentó la iniciativa a la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, que puedes checar aquí, para que los turistas extranjeros paguen una cuota de 2.5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 217 pesos, por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público.

“El aprovechamiento deberá ser enterado a la autoridad fiscal por las personas turistas que ingresen al estado de Quintana Roo… la Secretaría (de Finanzas y Planeación), a través de reglas de carácter general, determinará el mecanismo de recaudación y entero del aprovechamiento referido”, precisa la iniciativa que está siendo analizada por los legisladores locales.

EFE

Esta iniciativa ya fue duramente criticada por los turistas extranjeros al considerar que no es clara y se presta a malas interpretaciones.

“Si me dijeras que los 10 dólares son para repartir entre la gente, trabajadores, para crear hospitales, calles, viviendas o asilos, yo pagaría los 10 dólares. Pero si es cobrar por sólo cobrar, porque así es el gobierno, no estoy de acuerdo porque ya pago muchos impuestos mexicanos por mis vacaciones” precisó al diario digital Por Esto, Victoria, turista de California.

Asimismo, Javier, otro turista cubano, precisó que cobrar un excedente a los turistas extranjeros para tratar de compensar la finanzas el estado, no es correcto, pues ya pagan muchos impuestos.

“México es un país hermoso, la verdad, pero desafortunadamente tienen fama de amor por el dinero. Imagino que su gobierno es igual, sé que el mío no es el mejor, pero mira que venir a querer cobrar a quienes estamos ayudando con nuestro dinero a la reactivación económica no se me hace correcto. Venir a Cancún es caro, en verdad, nosotros somos ocho y cada uno pagó 10 mil pesos por una estancia de cuatro días”, sostuvo al medio digital.

La Comisión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso de Quintana Roo se encuentra analizando el paquete económico para la entidad que se espera sea aprobado en los próximos días para ser publicado antes de finalizar 2020 para que entre en vigor en enero de 2021.

Los turistas extranjeros deberán pagar 217 pesos. / Cortesía.

Cancún es uno de los destinos turísticos más importantes y visitados por turistas extranjeros en México.

Con información de Por Esto

Te puede interesar:

#ReciclamaníaEvoluciona, ¡nunca fue tan fácil reciclar! Descubre de qué modo podemos contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente

Los grandes aciertos de Claro Shop y por qué es la tienda ideal En Claro Shop podrás encontrar descuentos hasta del 60% y diversas opciones de pago