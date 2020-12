Cultura.- Ben Affleck se suma al biopic de Houdini

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Ben Affleck será uno de los protagonistas de Houdini, el biopic que relatará la vida de uno de los magos más famosos de todos los tiempos. El filme estará dirigido por Dan Trachtenberg, responsable de la claustrofóbica Calle Cloverfield 10 y que también ha sido elegido para dirigir la nueva entrega de la saga Depredador.

El protagonista de Liga de la Justicia y El contable se ha sumado al largometraje que prepara Disney basado en el libro The Secret Life of Houdini. The Making of America's First Superhero, escrito en 2006 por William Kalush y Larry Sloman. Pero según informa SlashFilm, Affleck no interpretará al protagonista, sino que encarnará a una suerte de agente que suele operar en los mismos círculos

El proyecto, que lleva varios años intentando salir adelante y que en su día contó con Johnny Depp como protagonista, relatará el ascenso de Houdini a la fama desde la pobreza extrema ahondando en el hombre y su increíble legado pero también se adentrará en su vertiente más aventurera y sus exploraciones en el ocultismo,

Según reza la sinopsis oficial de la obra, en su libro William Kalush y Larry Sloman "a partir de millones de páginas de investigación, describen con vivido detalle las pasiones que llevaron a Houdini a realizar hazañas cada vez más peligrosas, su vida secreta como espía y un complot pernicioso para subvertir su legado". Así, la novela abarca el periplo vital del mago "desde la pobreza desesperada a la fama mundial" así como "su legado más tarde amenazado por un grupo de espiritistas fanáticos dirigidos por el estimado autor británico Sir Arthur Conan Doyle". "Kalush y Sloman decodifican una vida basada en el engaño, proporcionando una representación íntima y fascinante de Houdini, el hombre y la leyenda", concluye.