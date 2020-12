España.- El PP abona los 245.000 euros a los que fue condenado por la primera época de la trama Gürtel

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El PP ha abonado los 245.492,80 euros a los que fue condenado como partícipe a título lucrativo por la primera época de actividades de la trama Gürtel (2009-1999), según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El pago se realizó el pasado 12 de noviembre, un mes después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó en mayo de 2018, han indicado las mismas fuentes.

El tribunal que juzgó los primeros años de la trama Gürtel consideró probado, y así lo ratificó el alto tribunal el pasado mes de octubre, que el PP se lucró de las actividades que llevaron a cabo las empresas del líder de la trama, Francisco Correa.

En concreto, 133.628,48 euros están relacionados con la adjudicación de contratos en el municipio madrileño de Majadahonda, y otros 111.864,32 euros por los gastos de la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2003 en Pozuelo de Alarcón.

Así, la responsabilidad civil relacionada con Majadahonda ha sido pagada de manera directa y solidaria con el 'cabecilla' de la Gürtel; el que fuera su 'número dos' y ex secretario de Organización del PP en Galicia Pablo Crespo; con el ex alcalde del municipio Guillermo Ortega; los exconcejales José Luis Peñas –el denunciante del caso Gürtel– y Juan José Moreno; y con la exmujer de Correa y ex jefa de Gabiente de Ayuntamiento, Carmen Rodríguez Quijano.

El restante ha sido abonado de manera solidaria con Jesús Sepúlveda, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ex minsitra de Sanidad Ana Mato.

A lo largo de 1.844 folios, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo explicó en su sentencia que el PP fue llevado al proceso como partícipe a título lucrativo porque se presupone que como beneficiario no solo no participó en el delito sino que desconoció su comisión.

Aún así, destacó que si la formación política hubiera devuelto los 245.000 euros habría evitado estar presente en el juicio contra la red corrupta liderada por Francisco Correa.