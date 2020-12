Fútbol.- Ansu Fati: "Estoy muy contento y espero estar pronto de vuelta"

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati ha señalado que ya está trabajando en su recuperación de la lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda y ha manifestado que espera estar "cuanto antes" de vuelta en el equipo, aunque no se espera su alta hasta marzo.

"A seguir trabajando. Ya he empezado la recuperación, en la Ciutat Esportiva, estoy muy contento y espero estar de vuelta lo antes posible. Pero, sobre todo, recuperarme bien", señaló en declaraciones a BarçaTV.

El delantero del Barça, que estaba siendo titular e importante en el arranque del proyecto de Ronald Koeman hasta su lesión, a inicios de noviembre, debería estar unos cuatro meses de baja y volvería al equipo en marzo, aproximadamente, tras ser operado.

Fati fue segundo en el premio Golden Boy 2020, ganado por el delantero del Borussia Dortmund Erling Haaland, y agradeció el apoyo recibido.

"Es un orgullo, todo jugador sueña con cumplir. Es el trabajo del día a día. Agradecerlo a mis compañeros, que me lo han puesto muy fácil, y a los entrenadores que he tenido. También a los fans que me han votado, y felicitar a Haaland", se sinceró.