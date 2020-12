Padre Solalinde también defiende a AMLO de la “vulgaridad” de Brozo

El sacerdote y activista, Alejandro Solalinde, criticó al personaje de Brozo, al que le da vida el periodista Víctor Trujillo, quien recientemente en un video llamó “pinche” al presidente Andrés Manuel López Obrador en un video que ha causado polémica en redes sociales.

Solalinde condenó la “vulgaridad” de Trujillo, ya que dijo que es valido opinar diferente, pero insultar al mandatario ofende a millones de mexicanos y cuestionó que no haya expresado lo mismo de otros personajes políticos.

“Se vale pensar diferente, pero es condenable la vulgaridad de Víctor Trujillo, Brozo. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Porqué no le dijo todo eso a presidentes corruptos? ¿Porqué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado fin de semana, en la plataforma Latinus, Brozo se expresó de la siguiente manera en el video: “Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pinche presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni madres”.

El mensaje del sacerdote se suma al que expresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien también lo consideró una falta de respeto.

“Primero, es una falta absoluta de respeto, la verdad. Segundo, es que están muy molestos, México es de los seis países del mundo que ya tienen vacunas. Aún con la difícil circunstancia económica del país, el gobierno federal esta destinando una cantidad muy importante de recursos para la aplicación de la vacuna y que seamos de los primeros países en tener vacuna en todo el mundo”.

También dijo que la molestia de algunas personas se debe a los altos niveles de aprobación que tiene en el país.

