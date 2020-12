¿Cuántas personas han estado expuestas al Covid-19 en México?

En México al menos la cuarta parte de la población ha tenido exposición al virus SARS-CoV-2, esto es alrededor de 31 millones de personas, de las que siete de cada 10 no presentaron síntomas de Covid-19, 10 por ciento tuvo algún síntoma y 20 tuvo varios de ellos, dijo Juan Ángel Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Tips de Doña Lucha para ahorrar en tus cenas de fin de año Descubre cómo hace Doña Lucha para hacer rendir su gasto en esta temporada

Estos datos se basan en los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) más reciente, la cual realizó dicha institución, en la que se visitaron 12 mil viviendas, de las que nueve mil 400 decidieron participar en la encuesta entre agosto y noviembre de este año.

Foto: Especial

Hasta la fecha se han analizado poco más de siete mil muestras para saber la proporción de la población que ha generado anticuerpos contra el Covid-19, los primeros resultados indican que 75 por ciento de la población no los tienen, mientras que la restante proporción es la que estuvo expuesta al virus.

Foto: Especial

Los más expuestos han sido los hombres, con 26.1 por ciento; las edades de mayor afectación han sido de los 20 a 59 años, la que menos exposición ha tenido corresponde a los mayores de 61 años; además, por nivel de escolaridad, quienes tienen niveles de secundaria y preparatoria son los que se ubican en los dos primeros lugares.

Foto: Especial

“Hay muchísima gente asintomática que podemos trasmitir la enfermedad sin darnos cuenta, por eso hay que tomar las precauciones que se nos insisten todos los días, 75 por ciento no tienen inmunidad, esto equivale a unas 100 millones, por eso hay que tener cuidado, hay que seguir todas las medidas de precaución, no hagamos posadas ni fiestas”, dijo Rivera.

Y añadió: “25 por ciento no sabe si tuvo o no la enfermedad, algunos tienen posibilidades de reinfección, porque no se sabe cuánto duran las defensas contra el Covid, puede haber casos que la persona tiene la enfermedad y vuele a reinfenctarse, como se han conocido en otras partes del mundo”.

TE RECOMENDAMOS:

¿Natalia Téllez llega a Tv Azteca?, esto es lo que se sabe de la contratación bomba de la televisora del Ajusco La quieren para Venga la alegría, y tendría que irse Laura G, Kristal Silva o Cynthia Rodríguez

¿Qué es la ley Banxico y cómo afectaría la economía del país? La iniciativa de Morena será discutida por la Cámara de Diputados en febrero del próximo año, luego de que se analice ampliamente por todos los actores implicados

Los momentos polémicos que han marcado a Samuel García En los últimos días, Samuel García ha dado de qué hablar debido a un par de videos que se han difundido en redes sociales y se suman a una extensa lista de polémicas