Portaltic.-El teletrabajo se dispara en España: cómo encontrar el monitor perfecto para llevar la oficina a casa

MADRID, 15 (Portaltic/EP)

La pandemia de la Covid-19 y las medidas impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del virus, entre las que destaca el distanciamiento social, han obligado a muchas compañías a imponer el teletrabajo, algo que hasta ahora estaba poco extendido en nuestra sociedad y que ha hecho que muchos convirtieran un rincón de sus viviendas en pequeñas oficinas.

Actualmente, en España un total de 3,01 millones de personas teletrabajan de forma habitual, una cifra que supone el triple a la registrada en 2019, cuando trabajaban desde casa únicamente 915.800 personas, según un estudio reciente.

Se trata de la tasa más alta de la década y los expertos creen que marcará una tendencia en los próximos años. De hecho, a mediados de octubre entró en vigor la ley que regula el trabajo a distancia y la compra de dispositivos electrónicos para adaptar los hogares a esta nueva realidad se ha disparado, según ponen de manifiesto los principales fabricantes.

Uno de los aparatos más buscados son los monitores, que suelen ser el centro neurálgico de los puestos de trabajo de cualquier oficina. Para elegir el modelo adecuado es importante tener en cuenta diversos factores, que van desde el tipo de pantalla, el tamaño o la peana, tal y como detallan desde LG Electronics.

La compañía ha presentado en España el nuevo monitor LG UltraFine Ergo 32UN88A, una solución innovadora que permite sacar provecho del máximo rendimiento de un monitor convencional, que se adapta a las necesidades de cada usuario gracias a su peana totalmente regulable que permite la máxima comodidad y ergonomía en esta nueva área de trabajo.

CLAVES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

El estudio 'Teletrabajo, una herencia de la pandemia: desafíos y oportunidades', publicado por CaixaBank Research, señala que el trabajo en remoto mejora el rendimiento de los trabajadores, pasando del 13 al 22 por ciento en el caso de que sea voluntario y no impuesto. Asimismo, el estudio señala que esta nueva forma de trabajar podría incrementar entre un 1,4 y un 6,2 por ciento la productividad laboral en España.

Por su parte, el hecho de contar con un entorno de trabajo ergonómico, limpio y de calidad aumenta hasta un 25 por ciento la productividad de los empleados y reduce las lesiones vertebrales y musculares hasta un 59 por ciento, según el estudio '5 Proven Benefits of Ergonomics in the Workplace', publicado por ErgoPlus.

En este sentido, la peana ergonómica del monitor LG UltraFine Ergo 32UN88A puede extenderse hacia afuera, colocarse cerca de la pared, mantenerse al pie del escritorio o ajustarse a la altura de los ojos, lo que garantiza una postura natural y permite ganar espacio en el escritorio.

Asimismo, este monitor cuenta con un panel IPS UHD 4K con resolución de 3.840 x 2.160 píxeles, cuatro veces mayor que la que se obtiene con un panel Full HD, y cuya tecnología IPS ofrece ángulos de visión más amplios, según explican desde la compañía.

Además, ofrece una muestra por encima del 95 por ciento del espectro de color en 4K, y HDR10, que ayuda a mantener un color constate en la pantalla y evita cambios graduales del mismo, lo que ayuda a cuidar la vista frente a largas jornadas frente al ordenador.

LG UltraFine Ergo 32UN88A, que sale a la venta por 699 euros, también incorpora un puerto USB tipo C que permite trabajar en una o dos pantallas con un solo cable, es compatible con todas las marcas de ordenadores y una potencia de carga de 60 vatios (W), así como dos puertos HDMI, dos USB tipo A y un puerto Display de entrada convencional de imagen.