Cultura.- Jaime Lorente: "En la leyenda de 'El Cid' hay trampa, fue un conciliador de culturas"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Jaime Lorente encarna a Rodrigo Díaz de Vivar en 'El Cid', la serie de cinco capítulos que relata los años de juventud del legendario personaje conocido por sus gestas con el sobrenombre de 'El Campeador'. "Nos han engañado bastante con la leyenda del Cid. Hay mucha trampa, él fue un conciliador de culturas", asegura el actor que encarna a Denver en 'La Casa de Papel' y que ahora carga en solitario con la responsabilidad propia del papel protagonista en esta superproducción que Amazon Prime Video estrenará en 240 países el próximo viernes 18 de diciembre.

Para el actor, de 29 años, interpretar a "un personaje que todo el mundo conoce pero nadie sabe quién es realmente" en una serie de esta magnitud es a la vez "un regalo" y también una "responsabilidad". "He intentado quitarme la mochila de lo histórico para centrarme en lo artístico y escapar del prototipo", dice en una entrevista concedida a Europa Press en la que asume que, como suele ocurrir con todas las producciones sobre la historia de España, la serie será examinada con lupa.

Y ante las críticas que ya han aparecido en redes sociales, con la espada Tizona como protagonista, reclamando mayor rigor histórico en la producción, Lorente recuerda que 'El Cid' es una serie de ficción, no un documental. Además, apunta, se conoce muy poco de los años que relata esta primera temporada de cinco capítulos, esa época del siglo XI previa a los hechos relatados en el épico 'Cantar del mio Cid'.

"Ahí, en esos huecos o vacíos, es donde yo puedo hacer mi trabajo, porque se trata de una persona de carne y hueso. Todos sabemos lo que le pasó pero yo te voy a contar cómo le pasó", afirma Lorente que asegura que su mayor "reto" a la hora de construir a su Cid fue "desmitificar el personaje". "Detrás de la leyenda, de lo intocable, hay un ser humano real. Y a raíz de ese acercamiento a lo humano es cuando me he sentido identificado con el personaje y he empatizado con él un montón", reconoce.

SE EQUIVOCAN TANTO UNOS COMO OTROS

El actor tampoco es ajeno a la posible "politización" que puede sufrir una serie centrada en un personaje identificado con las grandes gestas de la Reconquista y cuya leyenda como 'Salvador de España' fue antaño manipulada, utilizada y ensalzada con fines propagandísticos.

Consciente de que aún hoy en día hay personas que identifican la figura del Cid con un patriotismo radical, Lorente tienen un mensaje claro para aquellos que ya tildan 'El Cid' como una serie propia "del facherío" o que la identifican con el nacionalismo extremo: "Se están equivocando. Y se equivocan tanto los que creen que vamos a hacer una serie así, como los que creen que el Cid fue ese símbolo patrio politizado absolutamente".

" El Cid es una figura que nace con esa trampa que nos han hecho creer", continúa explicando el actor que define al Rodrígo Díaz de Vivar como "un conciliador de culturas". En todo caso, matiza, definir la figura del Cid con parámetros y términos contemporáneos "es un error". "Fue un mercenario en una época en la que todos lo eran, luchó más veces a favor de los árabes que a favor de su propio pueblo. Hay muchas cosas sobre él que la gente no sabe y se van a sorprender", augura.

Junto a Jaime Lorente, completan el reparto de 'El Cid' José Luis García-Pérez, como el Rey Fernando I 'El Grande'; Elia Galera, como la Reina Sancha 'La Bella'; Alicia Sanz, como la Infanta Urraca; Francisco Ortiz, interpretando a Sancho VII 'El Fuerte; Carlos Bardem como el Conde de León; Juan Echanove, en el papel del obispo, Jaime Olías como Alfonso VI; Lucía Guerrero, en el papel de Jimena y Juan Fernández como Don Rodrigo, el abuelo del protagonista.