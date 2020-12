Cultura.- Naomi Ackie es la elegida para protagonizar el biopic de Whitney Houston

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Whitney Houston tendrá su propio biopic titulado I Wanna Dance With Somebody. Sony está muy cerca de fichar a su protagonista, ya que todo apunta a que Naomi Ackie dará vida a la cantante.

Según Variety, Ackie está en las negociaciones finales para encabezar la cinta dirigida por Stella Meghie y con guion de Anthony McCarten.

"Pasamos la mayor parte del año pasado en una búsqueda exhaustiva de una actriz que pudiera encarnar a Whitney Houston. Naomi Ackie nos impresionó en cada etapa del proceso. Me conmovió su capacidad para capturar la presencia escénica de un icono global mientras aporta humanidad a su vida interior ", dijo Meghie.

"La prueba de cámara de Naomi Ackie fue tan poderosa que me dio escalofríos", declaró Clive Davis, uno de los productores de la película.

"Aunque la incomparable voz de Whitney se usa para todas las canciones, el extraordinario rango de actuación de Naomi le permite capturar magistralmente el encanto único de Whitney, el poder de la estrella y, por supuesto, sus luchas personales. No puedo imaginar una mejor opción para este papel icónico", agregó.

I Wanna Dance With Somebody narra la vida de Houston, artista detrás de éxitos como I Will Always Love You y How Will I Know. La intérprete, que falleció en 2012, debutó como actriz en 1992 con El guardaespaldas. Se espera que el biopic llegue a los cines el día de Acción de Gracias de 2022.

Ackie ganó recientemente un BAFTA por su papel en la serie The End of the F***Ing World de Netflix. También ha aparecido en películas como Star Wars: El ascenso de Skywalker y Lady Macbeth.