Descartan desabasto de sedantes para intubación por Covid-19 en CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, descarto que exista desabasto de sedantes para incubación por Covid-19 en hospitales de la capital.

"No, no, eso no está ocurriendo, sí hubo escasez, pero es una escasez de disponibilidad en el mercado de midazolam, que es un anestésico, pero en Secretaría de Salud desde que se empezó a ver que había este problema nacional de abasto, se buscaron alternativas de sedación, tenemos lineamientos de sedación, hemos estado utilizando otros sedantes", dijo en video conferencia de prensa.

Y agregó: "El midazolam acaba de llegar, ya tenemos, el domingo ya tuvimos una primera dotación de midazolam y ya se va a seguir dando toda esta semana".

Explicó que la Secretaría de Finanzas está dando apoyo para tener todos los medicamentos y en general, en el conteo diario que realiza la Sedesa, hay un 90% de abasto, 'con algunas claves con complicación, pero que se resuelve'.

'Hay abasto'

Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó abasto de medicamentos para la atención a enfermos de Covid-19.

"Sí, hubo un periodo como de dos o tres días en donde hubo una sustitución de unos medicamentos por otros. En este momento hay abasto garantizado, se encontraron los proveedores suficientes y hay abasto garantizado de todos los medicamentos", dijo.

Detalló que el Gobierno de la CDMX está en coordinación permanente con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que también proporciona medicamentos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

