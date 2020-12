Grecia.- Grecia aprueba un gasto militar cinco veces mayor para el próximo año

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Grecia ha anunciado este martes un plan presupuestario para el próximo año que prevé un gasto militar de 2.500 millones de euros, lo que supone cinco veces la cantidad gastada en defensa en 2020.

Con 158 votos a favor y 142 en contra, el Parlamento griego ha aprobado este martes los presupuestos estatales para 2021, aunque no han estado exentos de polémica, como recogen los medios locales.

No obstante, los gastos del Ministerio de Defensa Nacional fueron votados por una amplia mayoría de 189 diputados, mientras que otros 16 votaron en contra y 95 votaron "presentes", así como los gastos de la Presidencia de la República votados por 266 diputados, con 34 en contra.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que cuenta con la mayoría en el Parlamento, anunció un aumento del gasto en defensa debido a una disputa en curso con Turquía por los derechos de las potenciales reservas de gas natural en el Mediterráneo oriental.

Dentro del gasto militar, Atenas planea comprar 18 aviones de combate franceses Rafale, contrato que se espera que se firme la semana que viene con París, mientras que también tiene la intención de adquirir cuatro fragatas, municiones y otras armas.

Mitsotakis ha asegurado durante el debate del proyecto en el Parlamento que el presupuesto es "una concentración de prioridades", que aspira a ser "otro paso audaz para la modernización de la economía nacional para obtener un modelo viable, claro y de largo plazo", según recoge el diario local 'To Vima'.

No obstante, la oposición se ha mostrado crítica con los presupuestos y con la gestión de la pandemia que está llevando a cabo el Gobierno heleno, en un debate sobre los presupuestos que ha durado cinco días y más de 60 horas.

En este sentido, el expresidente y líder del partido Syriza, Alexis Tsipras, ha asegurado que la Administración "no ha podido hacer frente a la pandemia, no ha apoyado a la economía y a los trabajadores y no ha gestionado los problemas nacionales críticos".