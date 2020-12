Tenis.-De la Puente, baja por coronovirus en el Campeonato de España de tenis en silla

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El vigués Martín de la Puente anunció este miércoles con tristeza su baja para el inminente Campeonato de España MAPFRE de Tenis en Silla, por culpa de un positivo por coronavirus, que le impedirá estar en la cita que acoge esta semana la Rafa Nadal Academy by Movistar.

"Desafortunadamente no podré disputar este año el Campeonato de España en las instalaciones de la Academia de Rafa Nadal ya que he dado positivo en Covid-19. Me encuentro bien, algo triste por no poder participar en este torneo que tanto me gusta. Un fuerte abrazo. Gracias a todos", escribió este miércoles en su cuenta oficial de Twitter.

De la Puente, número 13 del mundo, partía como rival a batir en busca de su sexto título con el que pretendía igualar el récord que comparten los barceloneses Jordi Ros y Quico Tur, y el coruñés Álvaro Illobre.