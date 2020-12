¡Qué coincidencia! Alcaldesa de Puebla anuncia pavimentación de la calle donde vive su mamá

La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, ha recibido críticas por darle prioridad a la pavimentación de la calle en donde vive su mamá.

De acuerdo a una investigación del Diario Cambio, se invertirán 12 millones de pesos para remodelar la calle 6 Poniente, entre 11 Norte y Diagonal Defensores de la República, en el barrio de San Miguelito, en la capital poblana.

En esa calle se encuentra el último domicilio de la alcaldesa, quien vivió ahí hasta 2018. Este inmueble es propiedad de Eloisa Vivanco, madre de la presidente municipal de Puebla.

Las obras a cargo de la empresa Obra Civil y Urbanización del Sur Miccsa SA de CV comenzaron esta semana, y en redes sociales la alcaldes ha sido duramente criticada por priorizar la pavimentación de esta calle, y no otras obras que ya estaban planeadas.

“¡Cumplirle al barrio! O por lo menos a mis papás… que para eso soy la alcaldesa. Obras en la calle 6 Poniente, Barrio de San Miguelito, hogar de⁦ @RiveraVivanco_”, exhibió en Twitter Augusta Díaz de Rivera, exdiputada local y federal.

Obras en la calle 6 poniente, barrio de San Miguelito, hogar de ⁦@RiveraVivanco_⁩ #PueblaMereceMas pic.twitter.com/4JnpDIgTsl — Augusta DíazdeRivera (@Augustadrh) December 16, 2020

“Esta obra no es un trabajo prioritario del Ayuntamiento de Puebla, pues no se incluyó en el primer paquete de licitación de las rehabilitaciones viales que se realizarán en las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente, así como el corredor 5 de Mayo, trabajos dentro del Centro Histórico. Cabe destacar que la rehabilitación de la vialidad de la calle 6 Poniente tampoco se encontraba dentro de las 26 hojas del informe que presentó la alcaldesa ante la comisión Inspectora del ASE, como sí venían las avenidas ya mencionadas”, señala el Diario Cambio.

Vecinos aseguraron que estas obras iniciaron sin previo aviso por lo que no pueden entrar, ni salir de sus domicilios. Además resta calle era usada por el transporte público.

“Empezaron el jueves 10. Nos han afectado porque no avisaron ni nada, no dijeron que iban a hacer obra, esta calle era parada de rutas, no sé bien todavía pero estaba hablando con los señores y ésta durará hasta 2021, nos afectó y nos dejaron sin agua”, dijo una colonia, quien pidió el anonimato.

Con información de Diario Cambio

