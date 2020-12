AMP.- Coronavirus.- El positivo por coronavirus de Macron obliga a varios líderes internacionales a confinarse

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Varios líderes internacionales se han visto obligados a ponerse en cuarentena como consecuencia del positivo por coronavirus que ha dado este jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras haber presentado síntomas.

Tras haberse reunido con Macron el miércoles en París, el primer ministro de Portugal, António Costa, se ha puesto en aislamiento "hasta la valoración del grado de riesgo por parte de las autoridades sanitarias", según ha informado el Gobierno luso en un comunicado.

Costa se ha sometido este jueves por la mañana a un test de coronavirus, adelantando así unas horas la prueba que ya tenía programado hacerse antes de emprender un viaje a Santo Tomé y Príncipe y Guinea Bissau, según RTP. El primer ministro luso ha decidido finalmente cancelar este desplazamiento, aunque sí participará por videoconferencia en una reunión de trabajo sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cancelado toda su agenda y permanecerá en cuarentena durante diez días, hasta el 24 de diciembre, según ha informado la Moncloa. Sánchez estuvo el lunes con Macron en una conferencia y en un almuerzo en París junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el presidente del Consejo europeo, Charles Michel.

Este último, también ha decidido permanecer en aislamiento como medida de precaución, según ha informado su equipo sin precisar el tiempo que prevé mantenerse en cuarentena.

Pese a este encuentro, las autoridades francesas han informado al presidente del Consejo europeo que "no es considerado un contacto estrecho", ha explicado el portavoz de Michel, que ha añadido que el político belga se somete regularmente a pruebas de detección y la última, el pasado martes, dio resultado negativo.

El cuarto participante en el encuentro del lunes, Gurría, también ha anunciado posteriormente su confinamiento. En un mensaje en su Twitter, ha indicado que "siguiendo los protocolos médicos", ha procedido a confinarse y a realizarse un test. "Se están dando todos pasos relevantes para salvaguardar el bienestar de los invitados y el personal" que asistieron al 60 aniversario, ha precisado.

Macron, además, participó hace justo una semana en la cumbre de líderes de la Unión Europea que juntó en la sede del Consejo en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno europeos, aunque, según fuentes europeas, las autoridades galas no consideran de riesgo aquel encuentro porque sitúen el inicio del riesgo de contagio en la tarde del lunes.

En todo caso, han añadido las fuentes consultadas, durante la cumbre se cumplieron todas las medidas sanitarias para evitar contagios y no consta que ningún otro participante en el Consejo ni del personal de la institución presente haya dado positivo.

No obstante, el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, y el de Bélgica, Alexander de Croo, han anunciado que se han puesto en cuarentena como medida de precaución y se han realizado test.

"He decidido por precaución ponerme en cuarentena hasta recibir el resultado de mi test para proteger a las personas de mi entorno", ha escrito Bettel en Twitter, que ha aclarado que no tiene síntomas y sigue realizando sus tareas. En la misma línea ha hablado De Croo: "Me he hecho el test hoy y me he aislado hasta recibir el resultado".

En Francia, tras el positivo de Macron, el primer ministro, Jean Castex, se ha sometido a un test PCR, en el que ha dado negativo, pero se ha puesto en aislamiento por haber estado en contacto estrecho con el mandatario galo en los últimos días.

El 'premier' galo tenía una comparecencia este jueves ante el Senado para explicar los planes de vacunación contra el coronavirus y no ha llegado a acudir a la Cámara Alta. El presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, también se ha puesto en aislamiento por haber tenido contacto con Macron.