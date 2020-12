Coronavirus.- López Obrador insiste en que la vacuna se aplicará en México a todos por igual y "sin mezquindades"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha subrayado este miércoles que la campaña de vacunación contra el coronavirus llegará a todos por igual, "sin mezquindades", llegando "hasta las comunidades más apartadas".

"Se va a aplicar de manera pareja, parejo en todo el país, sin mezquindades", ha enfatizado López Obrador durante un acto de inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en el estado de Sonora, noroeste de México.

El presidente mexicano ha hecho saber que el proceso de vacunación llegará a todos por igual, tanto a las "comunidades más apartadas", como a "los municipios de la sierra", y ha rechazado el uso político y electoral de la vacuna.

"No puede ser utilizado un programa de vacunación con propósitos electorales porque ni siquiera se puede hablar de propósitos políticos", ha dicho durante el acto que ha tenido lugar en el municipio de Moctezuma.

"Creo que en este momento no puede ni debe haber mezquindad sino generosidad, no puede haber división sino unidad, no puede haber agenda propia sino sentido de responsabilidad y de comunidad", ha remarcado.

Horas antes, durante su habitual comparecencia matutina desde el Palacio Nacional, López Obrador ha pedido a sus compatriotas que de cara a los próximos días, y con vistas a la celebración de la Navidad, refuercen las medidas de seguridad y eviten aglomeraciones innecesarias.

El presidente mexicano ha puesto como ejemplo Ciudad de México, que en las últimas semanas ha venido sufriendo un repunte de contagios y muertes por coronavirus, lo que ha supuesto un aumento en la ocupación hospitalaria, tanto en unidades de asistencia general, como en aquellas de cuidados intensivos.

"Podemos controlar esta situación si nos cuidamos. Se trata de que nos cuidemos como lo hemos venido haciendo", ha insistido el presidente mexicano, quien ha pedido seguir con la pauta marcada por los seguidores de la de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, quienes no asistieron a los multitudinarios festejos que cada 12 de diciembre se celebran en su basílica.

Ante la complicada situación de Ciudad de México y su sistema de salud, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha informado de que un grupo de 500 médicos cubanos ayudarán en las labores de atención de los enfermos de coronavirus en algunos de los hospitales públicos de la capital.

Según el último parte ofrecido por el Ministerio de Salud, México ha confirmado ya 1.277.499 casos acumulados, de los cuales 945.673 son ya altas hospitalarias. La cifra de fallecidos es de 115.769. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 10.297 nuevos contagios y contabilizado 670 fallecidos más.