Fútbol.- Koke: "Hasta el día que me muera lucharé por ver al Atlético levantar una Champions"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', desveló que su sueño es "levantar la 'Champions' algún día como capitán" del conjunto colchonero, algo por lo que peleará hasta el día de su muerte, y destacó la gran importancia de su técnico, Diego Pablo Simeone, por haber conseguido cambiar la mentalidad del equipo y hacerles un club campeón, con presencia constante en Europa.

"Ojalá podamos seguir agrandando la leyenda del club, ser el que más partido ha jugado con esta camiseta y -sobre todo- levantar títulos. Ya he levantado muchos pero ahora mi sueño es levantarlos como capitán. Ojalá pueda levantar la 'Champions' algún día", manifestó Koke en declaraciones al programa 'Universo Valdano' de Movistar +.

Aquellas dos finales perdidas ante el Real Madrid fueron "una pena". "Al final todo el trabajo de un año entero, tanta felicidad se disuelve en pequeños detalles. Es fútbol, nos tocó perder pero no vamos a dejar de luchar. Ojalá podamos ganarla porque sería increíble para nuestra gente que lo ha soñado y lo ha querido. Hasta el día que me muera lucharé por ver al Atlético levantar una Champions. El fútbol le debe una champions al Atlético", añadió el vallecano.

Preguntado por las claves del éxito, Koke lo tuvo claro. "Llegó Simeone y nos cambió la mentalidad a todos. Los jugadores eran los mismos. Él llegó a mitad de temporada, nos había eliminado el Albacete de Segunda B, un desastre, en Liga tampoco íbamos bien y llegó el míster y nos cambió a todos, sobre todo la forma de entender el fútbol. Nos inculcó todo esto. Todos los días hablar de ganar y ganar, de competir", indicó Koke.

"Más que del primer discurso recuerdo cuando vino al club y toda la gente que vino a vernos ese día al entrenamiento no nos pitaba, nos aplaudía. Veníamos de ser eliminados, nos querían matar porque el equipo no estaba bien y de repente nos empezaron a aplaudir para darnos ánimos (gracias a Simeone). Luego las charlas que él da, es un gran motivador, me dejó impresionado desde el principio", admitió.

"Competimos mucho entre nosotros, la competitividad era grandísima, eso elevó el nivel del grupo desde el comienzo. Con Juanfran bromeábamos alguna vez diciendo 'este nos hace salir llorando algún día'. Apela al escudo, a la gente… saca todo a relucir. El 'Cholo' transmite ese liderazgo. No es fácil conseguir todo esto", añadió sobre su entrenador.

"Hemos tenido cambios de ciclo y la gente nueva también renueva un poco todo ese espíritu que lidera Simeone. Creo que soy el único que estoy aquí desde que él vino. Sé lo que quiere en cada momento y ya es sencillo conocerle", manifestó el internacional español.

"Desde que vino Simeone hubo un cambio espectacular, nos hizo ganadores. Ganamos prestigio internacional, este estadio, ahora estamos en otro lugar. Se echa de menos el Calderón, ¡cómo no se va a echar de menos! y sí es cierto que hemos pegado un salto de calidad porque el Metropolitano es espectacular pero el Calderón siempre será único. Estará en mi corazón y en el de muchos atléticos. Cada estadio tiene su esencia y el Metropolitano ya va teniendo la suya", apuntilló.

En otros temas, el capitán colchonero reconoció que "con la madurez" ha aprendido a "hablar en el campo". "Un equipo necesita un jugador que hable en el campo. Es fundamental, si no das una voz a un compañero quizá puedas hacer una jugada difrente. Lo aprendi mucho de Gabi. Me dolió mucho cuando se fue. Gabi ha sido durante estos años ha sido el capitán de todos los atléticos y ha representado a la perfección lo que es el cholismo", afirmó.

Además, Koke recordó su debut con el primer equipo del Atlético, con 17 años de la mano de Abel Resino, cuando comenzó a creerse que "sería un futbolista profesional", su confirmación con Quique Sánchez Flores, la suplencia con Goyo Manzano y el resurgir con Diego Pablo Simeone gracias a la llegada de los títulos.