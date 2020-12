Fútbol/Primera.- (Previa) El Athletic quiere respirar ante un Huesca animado

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Athletic Club y la SD Huesca serán los encargados de abrir este viernes en San Mamés (21.00 horas) la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, un duelo en el que ambos necesitan los tres puntos en su búsqueda de acabar el 2020 cerca de sus iniciales objetivos.

Los dos equipos están separados por tan sólo tres puntos en la tabla clasificatoria, y los de Gaizka Garitano no quieren verse metidos en problemas con la zona del descenso ante los de Míchel, que aspiran a dormir fuera de los puestos de descenso.

En este sentido, el conjunto oscense llega a la cita algo más animado porque en el pasada jornada pudo por fin estrenar su casillero de victorias ante el Alavés, mientras que el vizcaíno está algo más alicaído tras arrastrar ya cuatro jornadas sin ganar, la última el pasado martes en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid.

Pero a ese encuentro se agarra el Athletic, que cerca estuvo de llevarse un punto pese a tener que jugar con diez desde antes del primer cuarto de hora por la expulsión de Raúl García. Garitano insiste en las que sensaciones son mejores que los puntos obtenidos y ahora tratará de refrendarlas en San Mamés, donde desea recuperar la senda de la victoria tras su última derrota ante el Celta con discreta imagen.

Por su parte, el Huesca -que ganó en Copa este martes no sin sufrimiento- se aferra a su competitividad hasta el momento para sacar algo positivo del feudo rojiblanco como hizo hace dos campañas en su estreno en Primera. A su favor está que los números dicen que ha puntuado en más partidos (9), gracias a sus ocho empates, que su rival (6), que le aventaja porque ha logrado más victorias (4).

Además de Raúl García, Garitano no podrá contar con el central Yeray Álvarez, también sancionado y que dejará su puesto a Unai Núñez, mientras que Villalibre podría reemplazar al navarro en un once al que aspiran a volver Muniain y Vesga. Míchel, que tiene la baja de Sandro, parece que repetirá el once victorioso de la última jornada, pese a la buena noche copera que tuvo Rafa Mir con un triplete.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 18.

Athletic Club – Huesca. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 21.00.

-Sábado 19.

Atlético – Elche. Estrada Fernández (C.Catalán) 14.00.

FC Barcelona – Valencia. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.

Levante – Real Sociedad. Soto Grado (C.Riojano) 18.30.

Osasuna – Villarreal. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.

Sevilla – Valladolid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.

-Domingo 20.

Celta – Alavés. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14.00.

Granada – Betis. Sánchez Martínez (C.Murciano) 16.15.

Cádiz – Getafe. Jaime Latre (C.Aragonés) 18.30.

Eibar – Real Madrid. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.00.