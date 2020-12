Cuauhtémoc Blanco contrata a su cuñada como su representante en CDMX

Aunque está impedida por la ley, Liu León Luna, cuñada del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, funge como representante del gobierno de Morelos en la CDMX desde hace más de un año. Mensualmente recibe casi 60mil pesos.

Tiene “un sueldo jugoso, se la pasa chévere representando a los morelenses y sin estudios”, denunció el diputado local José Casas González.

Según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, León Luna fue designada en el cargo el 1 de octubre de 2019, y recibe un sueldo bruto mensual de 27 mil 333 pesos, más una compensación bruta de 14 mil 602 pesos quincenales. Cada mes su salario bruto asciende a 56 mil 537 pesos.

Liu es madre de la hija de Ulises Bravo Medina, hermano del exfutbolista y presidente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Morelos.

La popularidad del mandatario sigue cayendo. / Foto: Cuartoscuro

Entre las funciones de la representante del gobierno de Morelos en la capital del país está la de servir de enlace con el gobierno federal, así como operar enlaces comerciales, empresariales y de negocios.

De acuerdo con expertos en la materia, ese cargo está justificado sólo para entidades que están alejadas de la CDMX, pero para Morelos, por la cercanía, no es viable y es un gasto innecesario.

“Básicamente no hace nada la persona que tiene esa representación", sostuvo un experto que optó por mantener su anonimato para evitar represalias.

Sin estudios

La Silla Rota realizó una búsqueda en el Registro Nacional de Profesionistas para rastrear la cédula profesional de León Luna ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin encontrar información que valide alguna licenciatura.

El 14 de octubre de 2019, un grupo de abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del mandatario por colocar a familiares y amigos en puestos del gobierno.

. / Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, un año después, su cuñada sigue viviendo del erario, “sin estudios y yo no sé los requisitos que pide la ley pero esto parece ser un tema de nepotismo”, sostuvo el legislador Casas González.

“Es terrible (…) un sueldazo de casi 60 mil pesos, viáticos, una casa que está en la CDMX allá por Polanco, se la pasa chévere representando a los morelenses cobrando 60 mil varos, sin estudios", abundó.

El legislador criticó que el PES hable en sus discursos de transformar al estado y critique a otros gobiernos “cuando están plagados de nepotismo”.

También lamentó que, a pesar de que el gobernador de Morelos fue impulsado por Andrés Manuel López Obrador como parte de la 4T, vaya en contra de los principios de honestidad, transparencia y cero corrupción.

Prepotencia

En un video tomado en Cuernavaca, sobre la Avenida Domingo Diez y difundido el pasado lunes en redes sociales, se observa a Liu Léon en aparente estado de ebriedad hablando de manera prepotente con policías de Morelos.

En las imágenes se documenta el momento en el que Liu, acompañada de un joven, de forma prepotente y amenazante se dirige a policías de tránsito que intentan intervenir, tras un percance automovilístico.

Cuauhtémoc Blanco al lado de su cuñada. / Cortesía La Silla Rota

“Nada más que le valoren… si llévenos, llévenos para que les cueste el doble… si llévenos, llévenos para que les cueste”, expresa la mujer.

Ante la escena y la manera retadora en la que Liu se dirige a los policías, su acompañante la sube a la camioneta en la que viajaban.

Regresa con los elementos de tránsito y reconoce: "no le hagas caso, perdón wey, te pido una disculpa, es mi prima”. Los policías le preguntan ¿quién es ella? El joven responde: “la esposa de mi primo, Ulises Bravo”.

No es nepotismo

En entrevista con La Silla Rota, Ulises Bravo, presidente del PES en Morelos, negó que esté casado con Liu y aclaró que tampoco existe alguna relación de concubinato.

“Yo no estoy casado, no es mi esposa y no tengo ninguna relación de concubinato, no hay ningún lazo familiar”, aclaró, pero admitió que es la madre de su hija.

Bravo Molina defendió a la administración que encabeza su hermano Cuauhtémoc Blanco al asegurar que “de ninguna manera se configura nepotismo porque no somos familia”.

El mandatario sigue siendo el peor evaluado. / Cortesía.

Al insistirle ¿Pero es la mamá de su hija, no?

“Sí, pero no hay ninguna relación familiar, además, te pregunto ¿y eso es delito? No hay nepotismo porque no es mi hija la que está contratada, es su mamá", subrayó.

Indicó que el diputado Casas González lo único que quiere es empañar el trabajo del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

“Yo le digo al diputado que primero revise la definición de nepotismo antes de señalar y que mejor se ponga a trabajar y a legislar que para eso fue elegido”, sostuvo.

No obstante, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su Artículo 63 BIS establece que “cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo cargo o comisión directa o indirectamente designe nombre o intervenga para que sea contratado como personal de confianza de su estructura de base o por honorarios en él ente público que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato”.

