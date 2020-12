¡Oficial! turistas extranjeros pagarán cuota si quieren vacacionar en Quintana Roo

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, se salió con la suya y a partir de 2021 los turistas extranjeros que visiten la entidad deberán pagar una cuota de aproximadamente 10 dólares.

Esta madrugada el Congreso del estado aprobó el paquete presupuestal para la entidad, en el que se incluye modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo (que puedes checar aquí ) para cobrar 2.5 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 217 pesos, a los turistas no mexicanos que ingresen a la entidad.

Con una votación dividida, estas modificaciones se aprobaron con 14 votos a favor y 11 en contra. La secretaria general de Morena, Citalli Hernández, pidió a los diputados locales de su partido que votaran en contra de esta iniciativa; sin embargo, al final no todos sus legisladores le hicieron caso, por lo que impuesto fue aprobado.

Los turistas extranjeros deberán pagar 217 pesos. / Cortesía.

Al respecto, la legisladora local de Morena Reyna Durán recordó el lema de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador: 'por el bien de todos, primero los pobres', y dejó entrever que como este impuesto no se aplicará para los quintanarroenses, es válido.

“Es importante que asumamos la responsabilidad que tenemos y que es no dejar caer a nuestro estado… a mí me preocuparía que me dijeran que las y los quintanarroenses van a tener un incremento de impuestos, ahí me opondría rotundamente; sin embargo, quiero ser enfática, no nos vayamos al tema político, vámonos al tema de responsabilidades que tenemos como diputados, debemos de tomar decisiones, nos gusten o no, con el costo político que impliquen porque no debemos dejar caer a nuestro estado”, expuso la legisladora quien votó a favor.

Será la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado la que defina cómo será este cobro y el destino que tendrá.

Presupuesto 2021

Asimismo, los diputados locales de Quintana Roo, a iniciativa del gobernador Carlos Joaquín, aprobaron cambios a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas para que su venta en la modalidad 'en línea y/o a domicilio' sea a través de una licencia adicional.

El Presupuesto de Egresos para el próximo año en Quintana Roo quedó establecido en 33 mil 860 millones 864 mil 890 pesos, cifra menor a la planteada originalmente debido a los ajustes por las variaciones en la recaudación esperada.

En lo que respecta en el apartado de las dependencias y órganos administrativos desconcentrados del Poder Ejecutivo, se hicieron ajustes al alza al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca para quedar con 171 millones 576 mil 625 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social tuvo una variación a la baja para quedar con 196 millones 242 mil 836 pesos.

Foto: Cuartoscuro

Los servicios estatales de salud tuvieron un incremento de 45 millones de pesos, para quedar con un total de 4 mil 83 millones 394 mil 267 pesos.

El Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA), recibirá un presupuesto adicional de cinco millones de pesos, para quedar con 25 millones 580 mil 657 pesos, los cuales serán etiquetados para la operación del programa de apoyo a los dignatarios mayas de las comunidades indígenas de la entidad.

