España.- Bárcenas dice ante el juez que abogados cercanos al PP le amenazaron con la prisión de su mujer si "hablaba"

Su hijo declara también como testigo en 'Kitchen' por el asalto que sufrió junto a su madre de un falso cura

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que abogados cercanos al partido le advirtieron de que si "hablaba" de algo que pudiera comprometer a la formación política, su mujer, Rosalía Iglesias, acabaría en prisión.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a declarar este viernes al que llevara las cuentas de los 'populares' y a su hijo Guillermo como testigos en la parte secreta de la investigación sobre la 'operación Kitchen'. Una subpieza de la séptima que integra el caso 'Tándem', que se abrió a raíz del registro llevado a cabo a mediados del pasado octubre en el domicilio de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que fue captado como confidente policial, y donde se incautaron de teléfonos móviles y un pendrive.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Bárcenas, que ha declarado durante una hora y por videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), ha señalado al juez que mientras él se encontraba en prisión provisional por el caso 'Gürtel', dos abogados cercanos al PP le trasladaron un mensaje del partido para indicarle que si no continuaba "hablando" sobre los denominados 'papeles de Bárcenas', su mujer se libraría de ser encarcelada, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón sería relevado y el proceso judicial abierto contra él se cerraría, tal y como desveló 'El Mundo' en 2013.

Precisamente, los dos abogados a los que se le atribuyó este mensaje desmintieron en julio de ese año haber hecho tal cosa cuando fueron a visitar a Bárcenas al centro penitenciario de Soto del Real.

Bárcenas, condenado por el Tribunal Supremo a 29 años de prisión por la primera época de la trama 'Gürtel', también se ha referido a su estancia en prisión en esas fechas. Ha destacado ante el juez García Castellón que no recibió un buen trato y que ahora entiende el porqué, según manifiestan las mismas fuentes.

Según una de las conversaciones telefónicas que obran en el sumario de 'Kitchen', Ríos informaba al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo cómo se encontraba el extesorero y exsenador del PP en el centro penitenciario. "El jefe está fatal. Según he hablado con los hijos está incluso agresivo. Le están puteando mucho allí", le dijo en enero de 2014 el chófer a Villarejo, quien le aseguró que haría "unas gestiones" para evitar este tipo de trato.

CONTRATACIÓN DEL CHÓFER

Sobre Sergio Ríos –quien, según consta en la causa, cobró 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados por ser confidente policial en el marco de la 'operación Kitchen'–, el extesorero del PP ha afirmado que fue él quien le contrató por recomendación de alguien cercano o vinculado con la formación política, han indicado las fuentes consultadas.

Ya en la declaración que prestó como testigo el pasado 16 de enero de 2019 en esta pieza 7 del conocido como caso 'Villarejo', Bárcenas explicó al magistrado García Castellón que contrató a Ríos como chófer en febrero de 2013 porque se había quedado sin conductor y necesitaba otro, dada la "presencia mediática constante" en la puerta de la vivienda familiar.

Según explicó Bárcenas en ese momento, una mujer que había trabajado para la familia durante "muchísimo tiempo", y que tenía dos hijos que habían trabajado para el PP y eran policías nacionales, le recomendó a Ríos porque ella y sus hijos lo conocían "desde que eran muy jóvenes".

"Las referencias que me dio es que había colaborado esporádicamente con el PP y que había sido conductor de Francisco Granados en la Comunidad de Madrid", recordó. El hecho de que hubiera pasado el filtro de "selección" del gobierno regional "era un plus en el sentido de que no era solo un portero de discoteca, sino que tenía experiencia en temas de seguridad", indicó.

ASALTO DEL FALSO CURA

Por otro lado, también ha comparecido ante el juez durante unos 20 minutos el hijo de Bárcenas e Iglesias, Guillermo –conocido como Willy–, quien ha solicitado personarse como perjudicado por la operación que se montó para sustraer la información sensible del PP que su padre guardaba.

Las fuentes jurídicas consultadas han explicado que su declaración se ha centrado en el asalto en 2013 de un falso cura en la vivienda de los Bárcenas en busca de "información que tumbe al Gobierno", según consta en un atestado policial incluido en el sumario de la 'Kitchen'.

El juez llamó a declarar como investigo por posible cómplice en el operativo parapolicial a Enrique Olivares García, condenado por secuestrar a la mujer e hijo de Bárcenas y a una empleada doméstica, si bien el interrogatorio no llegó a realizarse porque el médico forense acreditó que no estaba en condiciones para declarar. Por este motivo, el magistrado retiró la imputación.