España.- El 49,9% de catalanes rechazan la independencia y el 45,1% la quieren, según el CEO

El 'no' a que Cataluña sea independiente obtiene uno de los valores más altos de los últimos años

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El 49,9% de los catalanes rechazan que Cataluña se convierta en un estado independiente y el 'no' a la independencia se mantiene por delante del 'sí', que obtiene el 45,1% de apoyos, mientras que el 2,9 no lo sabe y el 2,2 no contesta, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

La encuesta del CEO sobre contexto político en Cataluña se ha realizado a través de entrevistas telefónicas a 1.500 personas entre el 25 de noviembre y el 7 de diciembre –después del acuerdo de Presupuestos Generales (PGE) entre ERC y el Gobierno, y en plena segunda ola del coronavirus–, y tiene un margen de error de 2,53.

Este 49,9% en contra de la independencia es uno de los valores más altos del 'no' de los últimos años, solo superado por el 50,5% que obtuvo en una encuesta en julio de este año, e incrementa levemente respecto a la última encuesta del CEO, en la que obtenía un 49%.

Sin embargo, esto no va acompañado de un descenso de los apoyos al 'sí', ya que mejora sus resultados respecto a la última encuesta, en la que obtenía un 43,6%, pese a que consolida la tendencia de los últimos meses de estar varios puntos por debajo del 'no' a la independencia.

El CEO también pregunta sobre si Cataluña debería ser 'una región de España', 'una comunidad autónoma', 'un Estado dentro de una España federal' o 'un Estado independiente'.

En este caso, la opción mayoritaria, con un 35,1%, es que Cataluña sea independiente, seguido de que sea 'un Estado dentro de una España federal' (27,8%), 'una comunidad autónoma' (27,4%) y 'una región de España' (5,5%), mientras que el 2,5% no lo sabe y el 1,7% no contesta.