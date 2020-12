Fútbol/Primera.- Previa del Eibar - Real Madrid

Ipurua pone a prueba la reacción blanca

El Real Madrid visita al Eibar en busca de su cuarto triunfo consecutivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid busca este domingo en una plaza complicada como Ipurua (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) una cuarta victoria consecutiva que le acerque a la cabeza de LaLiga Santander, ante un Eibar asediado por las lesiones y que ansía repetir la gesta de hace dos temporadas en su campo.

Los triunfos ligueros ante Sevilla (0-1), Atlético (2-0) y Athletic Club (3-1), unidos al pase a octavos de Champions como primero de grupo después de 'tontear' incluso con la eliminación, han sumido al entorno del conjunto blanco en un estado de euforia que Zinédine Zidane quiere cortar por lo sano.

"El partido de mañana va a ser muy importante. Ahora tenemos la impresión de que estamos mejor, de que vamos a tener un partido fácil, y no, será muy complicado y tendremos que mostrar nuestra mejor versión", advirtió el técnico madridista en rueda de prensa,

Lejos quedan ya las derrotas ante el Deportivo Alavés (1-2) y ante el Shakhtar (2-0), que sembraron el debate incluso sobre la continuidad del preparador francés, y ahora el equipo marcha tercero con los mismos puntos que la Real Sociedad (26) y a tres del líder Atlético (29), con un partido más y uno menos, respectivamente.

Aunque el campo de Ipurua se les da especialmente bien a los madridistas, donde han ganado en cinco de sus seis visitas, allí sufrieron uno de sus peores tropiezos recientes en el campeonato doméstico. Fue a finales de 2018, cuando el equipo dirigido entonces por Santiago Solari hincó la rodilla ante los de José Luis Mendilibar (3-0).

Así, Zidane no quiere dejar ningún cabo suelto. Para evitarlo, recuperará a un Casemiro que cumplió sanción ante los bilbaínos, así como a Luka Jovic, Martin Odegaard y Mariano Díaz, listos tras superar sus respectivas lesiones. En cambio, no podrá contar ni con Eden Hazard, que todavía no está al cien por cien, ni con Vinícius, afectado por gastroenteritis.

Así, parece que será Rodrygo el sustituto de su compatriota en una línea de ataque en la que también estarán Marco Asensio y el incuestionable Karim Benzema, todo en un equipo que podría experimentar pocos cambios, más allá del regreso de Casemiro, en el once. De hecho, Zidane ha variado muy poco su alineación en los vitales últimos choques.

EL EIBAR, TOCADO A POR LA SEXTA JORNADA PUNTUANDO

Mientras, el Eibar quiere dar un paso más para ascender posiciones en la tabla, en la que navega decimotercero (13) a cuatro puntos tanto del descenso como de Europa. Los de José Luis Mendilibar han conseguido puntuar en las últimas cinco jornadas -una victoria y cuatro empates- y han sabido rentabilizar los nueve goles que les mantienen como el equipo menos goleador del campeonato -empatado con el Getafe-.

Sin embargo, el entrenador armero, que recupera tanto a Pedro Bigas como a Kevin Rodrigues, se enfrentará a la gran encrucijada que le plantea una enfermería repleta, especialmente en el plano defensivo y justo en la visita de uno de los conjuntos más goleadores de la categoría (20).

Además, a los lesionados Sergi Enrich, Cote, Paulo Oliveira, Quique González, Rober Correa y Sergio Cubero se une la ausencia del sorprendente máximo goleador del equipo, el central argentino Esteban Burgos (3), que deberá cumplir ciclo tras ver la quinta amarilla ante la Real Sociedad (1-1).

El Real Madrid es claro favorito para la casa de apuestas Betfair, y su victoria se paga a 1,5 euros por euro apostado. Mientras, el empate se cotiza a 4,2 euros y el triunfo del Eibar, a 6,5 euros por euro jugado.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

SD EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Arbilla, Bigas, Kevin Rodrigues; Edu Expósito, Diop, Inui, Bryan Gil; Muto y Kike García.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.

–ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).

–ESTADIO: Ipurua.

–HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.