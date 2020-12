No hay escasez de tanques de oxígeno en la CDMX, señala Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay desabasto de oxígeno para pacientes con Covid-19 en la CDMX.

Lo anterior antes las denuncias en redes sociales en donde se señala que los tanques y el oxigeno están escasos, sobre todo, durante este fin de semana.

“No hay escasez, más bien subió mucho la demanda, y obviamente las empresas están ajustando su oferta y estamos viendo de qué manera también se puede brindar desde los propios hospitales de la ciudad”, precisó en conferencia de prensa desde las instalaciones del C5.

Usuarios de redes sociales compartieron videos y fotografías de diversas alcaldías que muestran a las personas esperando por los tanques. / Twitter

Asimismo, recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda oxígeno de manera gratuita desde hace tiempo, y se analiza que la CDMX lo pueda tener para las personas que no requieren hospitalización.

“Estamos viendo para que la Ciudad de México lo pueda tener para las personas que no requieran hospitalizarse, pero que con un tanque pueda resolver el momento, pues, difícil de la enfermedad, si es que es necesario. Y se está resolviendo este tema, no tiene por qué haber una alarma de que no va a haber tanques de oxígeno en la ciudad”, comentó.

Subrayó que no debe de haber pánico, pues la Zona Metropolitana del Valle de México es la región con más posibilidades de abasto en distintos insumos, unos de ellos, los tanques de oxígeno.

¿Dónde comprar oxígeno en la CDMX?

Existen diversos establecimientos para comprar oxigeno en la CDMX, la mayoría se encuentra cerca de las zonas hospitalarias en los sitios dedicados a la venta de artículos y equipo médico.

Asimismo, los tanques se pueden obtener en tiendas online en donde los precios van de los mil 700 a los 12 mil pesos. También la empresa Infra ofrece llenado de tanques de oxígeno medicinal en 12 alcaldías. Puedes consultar aquí para más informes.

La empresa Infra Médica ha recibido una serie de quejas por sus altos costos de último momento y tanques semi vacíos. / Foto: Cortesía

Durante este fin de semana se pudieron ver largas filas para rellenar los tanques de oxígeno en diferentes tiendas y zonas de la CDMX.

