El Papa dice que el consumismo ha "secuestrado" la Navidad: "Vamos a la oración, no dejemos que el consumismo nos lleve"

ROMA, 20 (EUROPA PRESS)

El Papa Francisco ha señalado que el consumismo ha "secuestrado" la Navidad y ha criticado "ese frenesí" de hacer cosas cuando "lo importante es Jesús".

"Para que Jesús nazca en nosotros preparemos nuestros corazones, vamos a la oración, no dejemos que el consumismo nos lleve: 'Ah, tengo que comprar regalos, tengo que hacer esto, esto…"", ha señalado el Santo Padre.

Francisco ha rezado este domingo, cuarto domingo de Adviento, la oración mariana del Ángelus ante cientos de fieles que se congregaron en la Plaza de San Pedro, según ha informado Vatican News.

"Ese frenesí de hacer cosas, cosas, cosas… lo importante es Jesús. El consumismo, hermanos y hermanas, ha secuestrado la Navidad para nosotros. El consumismo no está en el pesebre de Belén: hay realidad, pobreza, amor", ha insistido.

Refiriéndose a las respuestas que se dan a las llamadas del Señor, el Papa ha afirmado: "¡Cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones, incluso nuestra vida espiritual! Sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo; sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana, es decir, nunca".

A las puertas de la Navidad, Francisco ha subrayado que María invita a "no aplazar, a decir 'sí"". "Todo 'sí' cuesta, pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido 'sí', ese 'hágase en mí según tu palabra' que nos trajo la salvación", ha dicho.

Durante el Ángelus, Francisco ha animado a hacer algo "por los que tienen menos". "No el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada en la que nadie piensa", ha destacado.

Por último, el Papa ha dado otro consejo: "Para que Jesús nazca en nosotros, vayamos a confesarnos, porque sólo así nuestro corazón se parecerá al de María: libre del mal, acogedor, dispuesto a acoger a Dios".