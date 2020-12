Cierre de pequeños negocios se duplicará tras Navidad y Reyes Magos

El cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) se duplicará en México, debido al freno de actividades económicas por el alza de casos de Covid-19, durante las fiestas decembrinas y la llegada de los Reyes Magos, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Cuauhtémoc Rivera, titular de la organización, dijo a Publimetro que entre marzo y junio pasados, 150 mil negocios del sector tuvieron que bajar la cortina al no poder sostenerse por la Jornada Nacional de Sana Distancia.

La factura después de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, dijo, será el cierre de otros 150 mil pequeños negocios, ya que se espera que el consumo baje 30% con respecto a 2019.

Comentó que si bien sólo la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California están en semáforo rojo —sólo se permiten actividades esenciales–, 24 estados están en color naranja y ello implica algunas restricciones de actividades y menos ventas con dinero en efectivo, principal forma de pago en el pequeño comercio.

De ahí que algunas mipymes no tengan posibilidades de continuar con sus actividades y se vean obligadas al cierre.

Recordó que 52% de la demanda de productos se cubre a través de los puntos de venta tradicional y el resto por las grandes cadenas de autoservicio o tiendas departamentales.

Al inicio de este mes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que un millón 10 mil 857 micro, pequeñas y medianas empresas quebraron en los últimos 17 meses, debido a la crisis de 2019 y el impacto económico por la pandemia.

Al cuestionar qué porcentaje de los comercios pequeños pueden adaptarse a la venta por internet, Rivera estimó que entre 20 y 25%; es decir, alrededor de 25 mil si considera a los 100 mil agremiados de la Anpec.

Factores que propagan el virus

Cuauhtémoc Rivera mencionó que la propagación de casos de Covid-19 no solo se debe al flujo de personas en los comercios de cada ciudad en esta temporada, sino también a la migración interior, ya que cientos de personas aprovechan para visitar a familiares de otros estados.

A ello se suma el pronóstico de que este invierno 2020-2021 será más severo que otras épocas de frío y ello agravará a algunos pacientes.

También reconoció que el cierre de negocios ayudará a contener la propagación del virus; pero las autoridades deben tener un mensaje más uniforme hacia la población, pues muchos clientes no están respetando las medidas sanitarias como uso correcto del cubrebocas y gel antibacteruial, sana distancia y lavado de manos.

Consideró que en la gente existe un hartazgo tanto del encierro, como de los mensajes encontrados de las autoridades municipales, estatales y federales sobre las acciones a emprender para hacer frente al Covid-19; por ejemplo las declaraciones del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell sobre el uso de la mascarilla.

“Se le tiene que relevar la confianza al doctor (Hugo López) Gatell porque con su estilo muy particular de comunicar como vocero de la pandemia, ha sido un vocero totalmente fallido. Es una gran frivolidad la que este hombre tiene que no ayuda y no contribuye ganar la empatía de la población para que la gente haga caso”, expresó.

Cierre de negocios en el sector restaurantero

Una encuesta, aplicada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras (Dicares) sobre los negocios que podrían seguir pagando sueldos antes de quebrar, refirió que:

28% podrá seguir pagando al 100% durante dos semanas

27% hasta por cuatro semanas

23.5%, seis semanas

21.5%, podría continuar con los pagos sin considerar la quiebra

