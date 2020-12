AMP.- Fútbol.- Agustí Benedito: "Construiremos un estadio nuevo, el mejor del mundo"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Agustí Benedito ha anunciado este lunes, en la presentación de su equipo directivo, que propondría al socio en caso de ganar las elecciones la construcción de un nuevo estadio, desde cero, en dos posibles ubicaciones.

"Construiremos un estadio nuevo. Vuelvo a 1953, a aquellos socios fueron capaces de construir el mejor estadio del mundo, el Camp Nou, pero ya no lo es y con el 'Espai Barça' tampoco lo sería. Y el mejor club del mundo merece el mejor estadio del mundo", apuntó.

Para Benedito, la reforma prevista actualmente del 'Espai Barça' "podría acabar costando más que un estadio nuevo por completo". Ese nuevo estadio tendría dos posibles ubicaciones, donde está actualmente el Camp Nou o en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

"Derribar el Camp Nou y construir el nuevo estadio en el mismo lugar conllevaría que durante unos tres años el Barça tendría que jugar en el Estadi Olímpic, ampliado para dar cabida al socio. O hacemos el esfuerzo, o nos estamos 8-9 años con obras y con incidencia en las asistencias", apeló.

"La segunda opción es hacer el estadio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y reubicar la Ciutat Esportiva. Se levantaría el mejor estadio del mundo a las puertas de Barcelona. En lugar icónico", comentó.

Para ello, en los primeros 12 meses del mandato, promete hacer un nuevo referéndum, como el que en 2014 aprobó el 'Espai Barça'. "Haremos un referéndum para que sean los socios del Barça quienes tomen la decisión de dónde se debe construir el mejor estadio del mundo, en Les Corts con el sacrifico de jugar en otro estadio, o en Ciutat Esportiva", concluyó.

Es consciente de que esta proclama preelectoral puede costarle votos, pero asegura que el problema del socio es desconocer los detalles de un 'Espai Barça' que cree que se iría a los 8-9 años y que acabaría costando prácticamente lo mismo que su propuesta de estadio nuevo, que valora, junto a la construcción de un nuevo Palau Blaugrana, en unos 900 millones de euros.

"Si no gano las elecciones porque no entienden esta propuesta, ya me está bien. Pero es que el socio no sabe la verdad del 'Espai Barça'. No explican las cosas por miedo. Si el socio sabe el qué, creo que estará de acuerdo. Es irse tres años a Montjuïc o nueve años de grúas y cambios de asiento", comparó.

"El problema es que el socio del Barça desconoce en qué aventura entrará con el 'Espai Barça', y cree que en cuatro veranos tendrá el mejor estadio del mundo. Pues no es verdad. No tenemos proyecto ni anteproyecto, sí referencias. Nuestros números iniciales es que el nuevo Palau Blaugrana y el nuevo Camp Nou no costarían menos de 900 millones de euros. Pero es que la otra propuesta ('Espai Barça' también costará unos 900 millones de euros)", comparó.

Benedito va de la mano de la arquitecta Benedetta Tagliabue, codirectora del estudio 'Miralles Tagliabue'. En ámbito deportivo, han realizado estadios y en 2002 fue la única miembro del Jurado para la construcción del estadio de los JJOO de Pekín 2008.

"Con esta reforma, el estadio no será el mejor del mundo porque tendrá unos límites excepcionales. Tendremos un nuevo Camp Nou que quizá en 20 años habría que cambiar radicalmente. Las estructuras podrían alargar las reformas y el presupuesto subiría muchísimo. Que la gente acuda al campo durante las obras es difícil, y los socios no tendrán mejora en sus localidades", explicó la arquitecta, que desaconseja llevar a cabo la reforma del 'Espai Barça'.

PRESENTA SU EQUIPO DIRECTIVO

Por otro lado, Agustí Benedito, que afronta sus terceros comicios, presentó previamente la que sería su Junta Directiva, formada por 16 miembros. "En aquellas elecciones de 2015 presentamos nuestro programa con 100 propuestas, el programa de ahora es continuador de aquel programa trabajado en 2010 y actualizado en 2015 y ahora, porque la situación del club ha ido cambiando", explicó.

Benedito creará dos grandes áreas, la social-institucional y la económica-patrimonial, con siete directivos y un vicepresidente al frente de cada una. "En el área social e institucional estará Agustí Bassols, como vicepresidente primero de esta Junta. Y en el área económica y patrimonial la vicepresidenta será Laura Guitart", detalló.

"Es una situación económica complicada, toda culpa de la Junta de Bartomeu, que ha situado al club en un momento de extrema dificultad. El Barça está en situación concursal, no quiere decir que tenga que hacer quiebra, ni mucho menos, pero el fondo de maniobra es negativo supera los 420 millones de euros negativos. Si el Barça ingresa todo lo que debe ingresar en 12 meses, aún le faltarán casi 500 millones por pagar", lamentó.

Además, tiene claro que el nuevo presidente debería hacer frente a una rebaja salarial de 220 millones de euros. "En el mismo momento en que prescindiremos de jugadores de referencia, ¿cómo vas a pensar en fichar? Hay que reducir ya 220 millones de euros en masa salarial, esto es así. Habrá jugadores que no seguirán. Y es responsabilidad de los que se han ido, y se irán 'de rositas"", denunció.