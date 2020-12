Fórmula 1.- Sainz: "Te pones el mono rojo y te dices que está pasando de verdad"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha avisado de que llega a su nuevo equipo "sin fecha de caducidad", por lo que espera seguir más allá de los dos años firmados, reconociendo que su "sueño siempre ha sido ganar con Ferrari", pero de que todavía queda "un largo camino por delante" para mejorar las carencias del bólido rojo, que ya conoció tras una primera toma de contacto en la que tuvo que convencerse de que "estaba pasando de verdad".

"Las palabras 'Ferrari' y 'ganar' van muy unidas. Mi sueño siempre ha sido ganar algún día con Ferrari, lo cual no quita que vaya a ser muy complicado. Queda un camino largo por delante y muchas mejoras que hacer con el equipo para ponerme en posición de poder ganar, pero es lo que vamos a intentar hacer desde ya", garantizó Sainz ante la prensa en un evento organizado por Estrella Galicia en Madrid.

El piloto apuntó que "el objetivo de todos" en Ferrari es que "sean dos años buenos". "Vengo a Ferrari sin fecha de caducidad, a intentar hacerlo lo mejor posible y crear un ciclo. Me apetece mucho la aventura. En Fórmula 1 predecir lo que va a pasar a dos años es físicamente imposible. Mejor hablar en la pista, como siempre", indicó.

En este sentido, explicó cómo fue su primera toma de contacto con Maranello. "Lo que hice el viernes fue conocer nombres y presentarme a la fábrica, pero todavía no me he podido meter en los detalles por varias cosas. En invierno me meteré de lleno en los detalles, a investigar e intentar echar una mano para revertir la situación lo antes posible e ir hacia arriba. A mediados de este año Ferrari ya consiguió cambiar la tendencia para acabar mejor el año y espero que siga", subrayó.

En estas primeras horas en Ferrari, Sainz ya probó su nuevo uniforme. "Te pones ese mono rojo hecho a medida y te dices que está pasando de verdad. No me llevé el casco y tuve que usar el de Marc Gené, que me lo prestó amablemente. Fue un momento muy especial y cuando vi las fotos me impresionó bastante. Seguro que no lo voy a olvidar nunca", rememoró.

"YA HE AVISADO EN FERRARI DE QUE VOY A SER BASTANTE PESADO"

Para seguir trabajando de cerca con su nuevo equipo, dijo que "es posible" que se mude a Italia. "No tengo el plan hecho al cien por cien por la situación en la que estamos, pero seguro que voy a pasar mucho tiempo allí. Ya he avisado a Ferrari de que voy a ser bastante pesado, sobre todo en enero y febrero", avisó con una sonrisa.

Por otra parte, reconoció que todavía no ha "tenido esa conversación con Fernando (Alonso) para comentar la jugada", ya que el asturiano conoce bien la 'Scuderia'. "Ferrari ha cambiado mucho desde 2014 y aquel equipo tiene muy poco que ver con el de 2021. Las personas han cambiado, pero no ha cambiado el espíritu y la afición que genera en Italia. Seguro que Fernando tiene muchas anécdotas que contarme y que estará más que dispuesto a escuchar", explicó.

Para afrontar esta nueva etapa, Sainz tiene "el objetivo de seguir siendo el mismo". "Eso es clave porque es parte de mi progreso en la F1 y no tengo nada que me asuste para poder seguir siendo el mismo. No creo que tengas que cambiar tu personalidad por formar parte de Ferrari", reflexionó.

Además, lamentó el recorte de la próxima pretemporada. "Va a afectar negativamente a mi preparación. Es la F1 estamos acostumbrados a hacer por lo menos tres o cuatro días completos de test. Este año tengo coche nuevo y solo voy a tener un día y medio en el mejor de los casos. Los pilotos que cambiamos de equipo lo vamos a acusar en las primeras carreras. Es prácticamente imposible llegar cien por cien preparado a la primera carrera", advirtió.

"A FERNANDO LE PREOCUPA MÁS 2022, IGUAL QUE A MÍ"

Preguntado por la nota que se pondría a su 2020, recordó que "nunca" lo hace. "Pero sí estoy relativamente satisfecho. Fue un año muy duro al inicio con varios baches seguidos que me costó asimilar. Parecía que la racha de mala suerte no se iba a acabar nunca, pero por suerte las últimas siete u ocho carreras cogimos velocidad de crucero y pudimos enderezar la temporada. He acabado la temporada con buena nota y muy buen sabor de boca", resumió.

Desde entonces, está viviendo "unos días muy emocionantes". "El cariño que he llegado a recibir del equipo donde he pasado dos años de mi vida… Me fui a vivir a Inglaterra, he pasado muchas horas con ellos y ver ahora ese cariño es lo que más te llena como persona. Lo que más voy a echar de menos son las personas, me llevo muchos amigos de McLaren", se despidió del equipo británico.

Por último, imaginó cómo puede ser la vuelta de Fernando Alonso. "Este año, Renault ha tenido en muchas ocasiones el tercer mejor coche, que ya es mucho progreso comparado con años anteriores. Han hecho tres podios y Fernando con este coche puede hacer todo lo que está haciendo Ricciardo o más. Si Renault sigue dando con la tecla espero que esté aún más arriba, pero a Fernando lo que más le preocupa es 2022, como a mí. Ahí es donde todos queremos tener la oportunidad", finalizó.