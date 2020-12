Fútbol.- Javier Tebas: "Aquí hay 40 clubs en contra de la Superliga"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene claro que sólo el Real Madrid y el FC Barcelona ven con buenos ojos el proyecto de la Superliga y que los otros 40 clubs profesionales están "en contra" de una competición que necesitaría para su puesta en marcha "cantidad inalcanzables" y que necesitaría "30.000 millones de euros" para financiar "una 'guerra' con FIFA y UEFA".

"Son cantidades inalcanzables, no se pueden garantizar. Estaríamos hablando de 30.000 millones, no hay una entidad financiera que quiera financiar una competición porque estarían financiando una 'guerra' con FIFA y UEFA, y es imposible sacar una competición nueva sin el consenso de estos organismos porque se organizaría un jaleo tremendo. La Superliga es un proyecto perfecto para arruinarse, cargarse a los aficionados y enfrentarse con las autoridades del fútbol", aseguró Tebas en una entrevista a 'Goal'.

El dirigente volvió a atacar a un proyecto "clandestino" y del que sólo ha visto a un presidente, Josep Maria Bartomeu, hablar con cierta claridad "diez segundos". "Si realmente hubiera 10-12 clubs queriéndola, lo dirían y sería público", indicó.

Tebas reiteró que la Superliga es "inviable". "Se habla de ingresar más de mil millones o 500 por temporada, pero esos 20 clubs ya están en otras ligas y generan otro dinero, así que ¿se van a ir de un lado a otro? ¿Van a poner en riesgo ese dinero?", se preguntó.

En este sentido, cree que las cantidades que se hablan de posibles patrocinadores como CVC Capital Partners o JP Morgan "no avalan ni la mitad del primer año", y advirtió que para que "los grandes clubs estén tranquilos, un fondo tendría que avalar tres o cuatro años, porque de la noche a la mañana se podrían quedar sin ingresos".

El presidente de LaLiga cree que las palabras de Bartomeu diciendo que había que afiliarse a este proyecto "fue una salida para desviar su peor día como presidente" y que intuye que a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, "le gustan ese tipo de proyectos". "Es un privilegiado empresarial, pero está leyendo mal los efectos negativos que tendría sobre su club y que podría significar llevarles a la ruina", comentó.

Para Tebas, "el camino para generar más recursos no es la Superliga" y que esta competición lo que haría es "arruinar las ligas nacionales" porque son incompatibles. Además, tiene claro que "la mayoría de los clubs españoles, incluido el Atlético, está en contra". "No se puede estar en la Superliga y en LaLiga. Aquí hay 40 clubes contra la Superliga y si Real Madrid y Barça razonaran debidamente, estarían en contra también, seguro", aseveró.

"SI UEFA REFORMA LA CHAMPIONS PUEDE HACER UN PRODUCTO COMPETITIVO"

Por otro lado, sobre la más que posible reforma de la Liga de Campeones, el mandatario señaló que la UEFA "ahora está trabajando en un proyecto diferente", pero que "respeta" los deseos de las "grandes ligas" y "no atenta" contra su "naturaleza".

"Se trata de no alterar líneas rojas y aunque hay posiciones que no puedo contar aquí, la UEFA está trabajando en un camino diferente, hablando con las grandes ligas y buscando un camino de mejorar. Yo soy partidario de no cambiar, pero si UEFA quiere reformar, puede hacer un producto competitivo", añadió Tebas que avisa de que los "cambios de formato que pueden ser arriesgados", aunque este podrá "equilibrar el sistema de ligas y la Champions".

Por otro lado, Javier Tebas criticó el protocolo sanitario establecido por la RFEF para la Copa del Rey. "Si contamos las incidencias que ha habido en comparación con nuestro protocolo, que la RFEF se comprometió a cumplirlo por escrito, no puedo estar contento", lamentó.

"La 'zona verde', que es muy limitada, no se está cumpliendo, ha habido partidos que cruzaban los aficionados en medio del partido, lugares donde los aficionados estaban en la 'zona azul', muy cerca de los jugadores y también de los que están en la grada, no se ha respetado la distancia de seguridad en los palcos del fútbol español. Estamos preocupados porque están surgiendo muchos positivos", apuntó.

"Los protocolos no están sólo para plasmarlos en un papel y leerlos, sino que deben servir para cumplirlos. Ahora es mucho más complicado acabar la temporada que el curso pasado porque hay más riesgo de contacto que antes. Hemos tenido que reforzar el protocolo, la 'burbuja' para que tengan más seguridad los jugadores, hacer vestuarios portátiles de mucha calidad en los estadios para que los grupos en las duchas sean menores y todo ese esfuerzo que se ha hecho, no se ha visto en algunos partidos aplicando el protocolo en la Copa", sentenció.