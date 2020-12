Fútbol.- Sergio González: "Es atrevido decir que es momento idóneo para jugarle al Barça"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, ha negado que sea el "momento idóneo" para medirse al FC Barcelona, como sucederá este martes en el José Zorrilla, pese a la irregularidad de los blaugranas lejos del Camp Nou, pues teme que hagan el 'click' ante sus jugadores.

"Sería un poco atrevido decir que es un momento idóneo para jugar contra el Barça, por el gran equipo que es. Sí que es verdad que la trayectoria fuera de casa les está costando más que otros años y eso nos puede dar alguna señal de lo que puede pasar. Pero el Barça puede hacer 'click' en cualquier momento", comentó en rueda de prensa.

Añadió, además, que "nunca es buen momento" para enfrentarse al Barça. "Pero podemos tener opciones, seguro. Este equipo contra los grandes ha competido, ha estado al nivel, ha dado la cara. Las dos ultimas visitas del Barça aquí son ajustadas", rememoró.

"El Barça lleva tres o cuatro partidos fuera de casa que no acaba de encontrar la victoria, pero es un equipo que tiene la capacidad de hacer el 'click' y meter el punto de inflexión, ojalá que no sea mañana. Esperamos hacerles sentir incómodos, pero tienen esa presión de no perder más puntos", matizó.

Cree también que el Valladolid está en buen momento, pero no en un "momento 'top"". "El equipo compite, pero quiero pensar que nos queda margen de mejora. En parcela defensiva, no puede ser que no hayamos conseguido aún una portería a cero. Nos falta un poco más para ser el Valladolid que queremos", se sinceró.

Eso sí, no quiere oír hablar de críticas externas. "El equipo sale mentalizado en cada partido, el día del Levante fuimos superiores, por ejemplo. Cada partido es distinto, es una realidad que tenemos una rémora de las primeras jornadas, pero el equipo ha cambiado y compite mejor, tiene mejores sensaciones", reiteró.

"Dentro de la autocrítica vamos a apretarnos y a exigirnos pero el equipo está bien. Tuvimos una fase en que no, pero ahora estamos bien. Quedémonos con la reacción, vamos a equilibrarnos y valoremos lo que está haciendo el equipo", pidió.