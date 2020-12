Portaltic.-Comparten un videojuego de Los Simpson para Dreamcast que nunca llegó a la consola

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

The Simpsons: Bug Squad es el título de un videojuego para la videoconsola Dreamcast, desarrollado en el año 2000 pero que nunca llegó a manos de los jugadores.

Lo que queda de este videojuego inacabado para Dreamcast se ha recuperado un antiguo kit para desarrolladores, como recogen en el foro Dreamcast-Talk. Las capturas compartidas muestran el interior de la casa de esta familia de Springfield desde la perspectiva de un insecto.

El foro, además de mostrar capturas del juego, se ha compartido el montaje de un trailer para ver cómo sería este título en acción.

El juego se empezó a desarrollar en el año 2000, de la mano de Red Lemon Studios, pero no llegó a comercializarse. Este estudio también es responsable de otro título incompleto, Take The Bullet, para la misma consola.