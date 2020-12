Fútbol.- Simeone: "Quedan 25 partidos, así que partido a partido, partido a partido"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, recalcó que "lo único" que les importa en este momento "es el siguiente partido" y que lo que está haciendo el equipo "es muy bueno", pero que tiene que "reivindicarlo" ante el Getafe la semana que viene, e insistió una vez más que la clave va a ser el famoso 'partido a partido'.

"Seré recurrente con lo que pienso y lo único que nos importa es el siguiente partido. Los futbolistas están en un buen momento, pero hay que reivindicarlo en el próximo partido ante el Getafe en casa. Y lo único que cuenta es eso. Lo que se está haciendo es muy bueno, pero lo que va a contar es el partido contra el Getafe", subrayó Simeone en rueda de prensa posterior al choque.

Y es que el 'Cholo' no se sale de su mantra y cuando fue preguntado por si su equipo era el gran favorito para el título, fue de nuevo claro. "¿Cuántas fechas faltan?", le preguntó a su jefe de prensa, que le respondió que eran 25. "Pues partido a partido, partido a partido, partido a partido", zanjó antes de marcharse.

Del partido, indicó que fue "parejo en la primera parte", mientras que en el segundo encontraron "el gol y la contundencia" para llevarse un "partido importante y bonito, y ante un rival de jerarquía". "El equipo viene teniendo muy buenos partidos, sería injusto quedarme con este solo", comentó.

"Hoy no contamos con Joao y respondimos muy bien. Los futbolistas tienen ilusión y el compromiso está con el equipo, lo importante es aportar para el bien del club y del equipo. Ese es el camino que elegimos y ojalá que lo podamos mantener", añadió el técnico colchonero.

En este sentido, Simeone remarcó que "la contundencia, ya sea defensiva u ofensiva, es fundamental" y alabó el "gran partido con movimientos y presión para impedir la superioridad numérica" de Luis Suárez. "La Real genera muchas ocasiones todos los partidos, pero lo controlamos todos con orden y despliegue", apuntó.

Finalmente, el argentino se refirió al noveno aniversario de su llegada al club. "Estos nueve años significan mucho para mí. Vine con la idea de llevar al Atlético a lo más grande de este juego. Sabía que iba a volver cuando me fui de jugador, me preparé para lo que me está pasando y también sé que me pueden echar mañana. Este orgullo genera el enorme crecimiento del club y ahora tenemos que consolidarlo. Y para eso hace falta la realidad, no valen las palabras", sentenció.