Fútbol.- Toni Freixa incorpora al exjugador Lluís Carreras como director de fútbol

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha presentado este martes los puntos base de su programa y, en concreto, ha desvelado que el exjugador Lluís Carreras será su director de fútbol.

"El fútbol es el protagonista. Y para representarlo, nuestro director de fútbol, Lluís Carreras, símbolo indiscutible del fútbol del Barça", anunció Freixa en la Sala Roma del Camp Nou, donde tuvo lugar la comparecencia ante los medios.

Antes de que Freixa anunciara su nombre, el propio Carreras lo hizo oficial. "Quiero deciros oficialmente que formaré parte del equipo de la candidatura a la presidencia del FC Barcelona de Toni Freixa, como director de fútbol", se presentó en las redes.

Carreras, formado en las categorías inferiores del club y que llegó a jugar en el primer equipo, hasta marcharse en 1993 a Oviedo, aseguró que será el encargado de escoger, primero, al director deportivo y, juntos, elegir al entrenador del Barça.

"Lo haré con responsabilidad, respeto, conocimientos, discreción y amor al club de mi vida, para que los socios y socias se sientan orgullosos", manifestó en este sentido Carreras, que tiene título de entrenador.

Quien será el jefe de la parcela futbolística del equipo de Freixa aseguró, ya en comparecencia, que respetará a todos los precandidatos y que se apuntó a esta aventura por el "conocimiento" en global del club, historia y socios que tiene Toni Freixa, quien fuera secretario de la Junta del expresidente Sandro Rosell.

"Toni me hace elegir a las dos personas que me gustaría ser a mí, director deportivo y entrenador. Comencé a entrenar y mi deseo era entrenar al Barça. Toni me ofrece ahora elegirles. Le dije que lo haría y que lo intentaría hacerlo bien", manifestó.

Y, desde su posición, dejó clara la importancia de la cantera y la Masia, cuya estructura estará formada por el director de metodología, de captación, deportivo y entrenadores. El objetivo, que los jugadores, jugadoras y técnicos sean merecedores de ir subiendo de categorías.

En otro orden de cosas, Toni Freixa valoró el 'Espai Barça', tema recurrente en esta precampaña electoral. "Tenemos soluciones para el 'Espai Barça' sin comprometer el proyecto deportivo, sin el acuerdo de Goldman Sachs. El 'Espai Barça' se hará sin duda, con soluciones novedosas", apuntó.

Tampoco tiene claro dejar varios apartados económicos del club que generan ingresos en manos de una inversor. "Tenemos preparados patrocinios para la camiseta del primer equipo y secciones que mejorarán sustancialmente las condiciones actuales del club", argumentó.