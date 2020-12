Coronavirus.- Detectado en Italia un caso de la variante británica del virus que no viajó a Reino Unido

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Las autoridades sanitarias de Italia han detectado un segundo caso de la variante británica del coronavirus en la región de Marcas, en el sur, si bien la persona contagiada no ha viajado recientemente a Reino Unido, según informa la agencia Adnkronos.

El caso ha sido localizado en una familia de la provincia de Ancona, cuyos tres miembros se sometieron el viernes pasado un test molecular porque presentaban un fuerte resfriado. Cuatro días después, se confirmó que uno de ellos había dado positivo a la variante británica.

El paciente, que no presenta otros síntomas graves, se encuentra en aislamiento junto al resto de la familia y no ha tenido que ser hospitalizado. Se da la circunstancia de que no había viajado recientemente a Reino Unido, por lo que el ente de salud regional Asur ha abierto ya una investigación epidemiológica para trazar el mapa del contagio.

Entretanto, el Ministerio de Salud ha informado este miércoles de otros 14.552 contagios de entre los 175.364 test realizados, así como de otras 553 muertes. Con ello, Italia suma ya 1.991.278 casos y supera la barrera de los 70.000 decesos, con 70.395.

Por otra parte, 1.322.067 personas han superado la COVID-19, con otras 20.494 que han recibido el alta en el último día, mientras que los casos positivos caen por debajo de los 600.000 (598.816).