Cultura.- Bruja Escarlata y Visión se inspiró en Friends

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Bruja Escarlata y Visión llegará el 15 de enero a Disney+. La primera serie de Marvel Studios para la plataforma de streaming narrará la nueva aventura de los personajes desde los eventos de Vengadores: Endgame. Pero la serie será diferente a cualquier otra película del Universo Cinematográfico Marvel hasta la fecha, ya que estará muy influenciada por las sitcom. Tanto es así que la productora Jac Schaeffer ha desvelado que Friends ha sido una de las principales fuentes de inspiración de la producción.

Durante una entrevista con Emmy Magazine Schaeffer mencionó otras fuentes de inspiración como Parks & Recreation, Te quiero, Lucy, The Dick Van Dyke Show, Mis tres hijos, Father Knows Best y The Adventures of Ozzie and Harriet.

"Sabía que había una especie de asombro y sinceridad en los dos. Luego combinas eso con el mundo de las sitcom, que a primera vista es falso y ridículo. Pero cuando miras en él es tranquilo, cálido y enredado, sin un sentido compartido de qué es el hogar, qué es la familia y qué es este país. Entonces preservamos la santidad de su relación y le dimos un giro. Esto va mucho más allá de las bromas", reveló.

La inclusión de elementos de sitcom podría preocupar a los fans más puristas de Marvel. Paul Bethany quiso tranquilizar a los espectadores, ya que la serie se parece más a las películas de lo que los avances han dejado ver hasta ahora. "Puedo decir que no hay diferencia en los valores de producción. Se parece mucho a todas las películas de Marvel en las que he participado. Es una continuación perfecta", aclaró.

"Marvel Studios presenta Bruja Escarlata y Visión, una mezcla de televisión clásica con el Universo Cinematográfico Marvel en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), dos seres superpoderosos que viven unas vidas suburbanas idealizadas, comienzan a sospechar que nada es lo que parece", reza la sinopsis oficial de Bruja Escarlata y Visión.

