Fútbol.- Diego Martínez: "Siempre respetamos lo que dice el árbitro y el VAR"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Granada, Diego Martínez, no quiso entrar en polémicas sobre el posible penalti no señalado de Casemiro a Yangel Herrera en la victoria del Real Madrid (2-0) este miércoles y aseguró que ellos siempre respetan "lo que dice el árbitro y el VAR".

"Nosotros siempre respetamos lo que dice el árbitro, hay uno en el campo y otro en el VAR y las respetamos siempre", dijo Martínez, que no desveló la conversación que mantuvo con el colegiado" del encuentro tras la acción del posible penalti. "Son cosas de partido, nada en especial, cosas que quedan dentro", agregó.

Preguntado por el balance del encuentro, el técnico de los nazaríes afirmó que "cuando no ganas no puedes estar satisfecho". "Pero me quedo con el rendimiento del equipo, que ha sido bueno. Empezamos con esa personalidad de recuperar alto, con una ocasión muy clara pero con este tipo de equipos si no aciertas la dinámica del partido se te complica", indicó.

"Hemos recuperado arriba pero quizá nos ha faltado más precisión en los centros al área. Incluso con el 1-0 hemos metido al rival en campo contrario. Si hubiéramos tenido algo de acierto podríamos haber logrado el empate. Es un partido sin victoria pero en cuanto a prestaciones es bastante completo", manifestó Diego Martínez.

"La precisión en el último tercio de campo, sobre todo nos faltó eso, luego cuando el partido se abrió creo que nos soltamos un poquito más. Creo que podíamos haber generado más daño y más peligro. No obstante, nuestra pasión en el último tramo, la creencia y que el rival veía peligrar el resultado… eso es con lo que nos tenemos que quedar. El equipo ha tenido sus opciones. Pero cuando no tienes el acierto evidentemente el marcador se compromete", dijo.

"El grupo se merece ahora un descanso, dentro de nada tenemos el partido del Valencia, parece una semana normal aunque con estos dos días de descanso, pero luego tenemos una gran densidad de partido. Que tengamos suerte, que vuelvan todos disponibles y con el mismo nivel, que ha estado muy bien el equipo", finalizó Diego Martínez.